В РФ почти не осталось независимых СМИ, остальные подлежат военной цензуре – "Репортеры без границ"

С момента полномасштабного вторжения в Украину в РФ запрещены, заблокированы или объявлены иностранными агентами почти все независимые СМИ. Все остальные подлежат военной цензуре, отметили в отчете.
"Запрещено вещание всех частных независимых телеканалов, за исключением кабельных развлекательных каналов... Уцелевшие СМИ сталкиваются с очень жесткой самоцензурой из-за запрещенных тем и слов, а западные социальные сети постепенно блокируются", – подчеркнули эксперты.
"Репортеры без границ" заявили, что официальный дискурс Кремля в России транслируют местные пропагандисты. Их деятельность основана "на рассказах об исторических обидах России и теориях заговора".
В 2021 году РФ находилась на 150-м месте рейтинга свободы прессы.
Украина в рейтинге 2022 года заняла 106-ю позицию. В первую пятерку вошли Норвегия, Дания, Швеция, Эстония, Финляндия, последние строчки занимают Эритрея и Северная Корея.
Рейтинг "Репортеров без границ" составляется на основе нескольких показателей, в том числе разнообразности СМИ в стране, их независимости, условий работы журналистов, самоцензуры и правовой защиты.