В РФ почти не осталось независимых СМИ, остальные подлежат военной цензуре – "Репортеры без границ"

С момента полномасштабного вторжения в Украину в РФ запрещены, заблокированы или объявлены иностранными агентами почти все независимые СМИ. Все остальные подлежат военной цензуре, отметили в отчете.

"Запрещено вещание всех частных независимых телеканалов, за исключением кабельных развлекательных каналов... Уцелевшие СМИ сталкиваются с очень жесткой самоцензурой из-за запрещенных тем и слов, а западные социальные сети постепенно блокируются", – подчеркнули эксперты.

"Репортеры без границ" заявили, что официальный дискурс Кремля в России транслируют местные пропагандисты. Их деятельность основана "на рассказах об исторических обидах России и теориях заговора".