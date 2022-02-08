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Почти половина россиян, которым присвоили статус "иностранного агента", уехали из РФ – BBC

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Более 40 из 75 фигурантов списка россиян, которых признали "иностранными агентами", журналисты
Более 40 из 75 фигурантов списка россиян, которых признали "иностранными агентами", – журналисты
Фото: depositphotos.com

Почти половина россиян, получивших статус "иностранного агента", выбрали путь эмиграции. Об этом 8 февраля сообщила "Русская служба BBC".

С 29 декабря 2020 года в список внесли 75 граждан РФ. Из них 32 уехали за границу или планируют это сделать, уже купили билеты или оформляют визы.

"43% всех "иноагентов" выбрали путь эмиграции. Или, как предпочитают говорить некоторые из них, "изгнания". Еще 14 "иноагентов", которые находились под прессингом и раньше, уехали из России еще до включения в список. Вернуться в этом году собирается только один из них", – отметили в публикации.

По данным "Русской службы BBC", в списке "иностранных агентов" 32 москвича, 13 жителей Санкт-Петербурга, пять жителей Казани, а также уроженцы Владивостока, Самары, Пскова и еще 16 городов.

41 из 75 фигурантов списка – журналисты. Почти половине из них пришлось уехать из России.

Инфографика: bbc.com
Инфографика: bbc.com

Журналист Максим Гликин, которого объявили "иноагентом" в июле 2021 года, уехал в Израиль. Перед этим издание "Открытые медиа", в котором он работал, закрылось. Гликин рассказал, что после присвоения ему статуса издательство отказалось публиковать его книгу, банк отозвал одобрение на кредит и впервые за 20 лет журналист остался без работы.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 115 человек и организаций, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза"группа Bellingcat"Медиазона".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года, что "ничего хорошего [в этом] нет", но закон придуман не в России.

Теги: Россия, СМИ, журналисты, эмиграция, иностранные агенты
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