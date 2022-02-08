Почти половина россиян, которым присвоили статус "иностранного агента", уехали из РФ – BBC

С 29 декабря 2020 года в список внесли 75 граждан РФ. Из них 32 уехали за границу или планируют это сделать, уже купили билеты или оформляют визы.

"43% всех "иноагентов" выбрали путь эмиграции. Или, как предпочитают говорить некоторые из них, "изгнания". Еще 14 "иноагентов", которые находились под прессингом и раньше, уехали из России еще до включения в список. Вернуться в этом году собирается только один из них", – отметили в публикации.

По данным "Русской службы BBC", в списке "иностранных агентов" 32 москвича, 13 жителей Санкт-Петербурга, пять жителей Казани, а также уроженцы Владивостока, Самары, Пскова и еще 16 городов.

41 из 75 фигурантов списка – журналисты. Почти половине из них пришлось уехать из России.

Инфографика: bbc.com

Журналист Максим Гликин, которого объявили "иноагентом" в июле 2021 года, уехал в Израиль. Перед этим издание "Открытые медиа", в котором он работал, закрылось. Гликин рассказал, что после присвоения ему статуса издательство отказалось публиковать его книгу, банк отозвал одобрение на кредит и впервые за 20 лет журналист остался без работы.