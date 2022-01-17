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Журналисты Bellingcat оспорили присвоение им статуса "иностранный агент" в России

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Bellingcat: Наше включение в реестр иностранных агентов является нарушением российского и международного права
Bellingcat: Наше включение в реестр иностранных агентов является нарушением российского и международного права
Фото: depositphotos.com

Группа журналистов-расследователей Bellingcat подала апелляцию в суды России на решение о присвоении ей статуса "иностранный агент". Об этом говорится в Twitter организации.

"Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды в связи с тем, что нас признали иностранными агентами. Наше включение в реестр иностранных агентов является нарушением российского и международного права, является дискриминационным и противоречит принципам свободы слова и элементарного здравого смысла", – написали журналисты.

В случае проигрыша апелляции в российских судах Bellingcat готова пойти в Европейский суд по правам человека.

"Мы также будем поддерживать наших коллег из десятков независимых российских СМИ, незаслуженно заклейменных как иностранные агенты. Интересы Bellingcat в судах будут представлять юристы фонда "Агора", российской правозащитной организации", – добавили журналисты.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 113 человек и организаций, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза"группа Bellingcat"Медиазона".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года, что "ничего хорошего [в этом] нет", но закон придуман не в России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, иностранные агенты, Bellingcat
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