Журналисты Bellingcat оспорили присвоение им статуса "иностранный агент" в России

Bellingcat: Наше включение в реестр иностранных агентов является нарушением российского и международного права Фото: depositphotos.com

"Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды в связи с тем, что нас признали иностранными агентами. Наше включение в реестр иностранных агентов является нарушением российского и международного права, является дискриминационным и противоречит принципам свободы слова и элементарного здравого смысла", – написали журналисты.

Bellingcat has lodged a formal appeal with Russian courts against our designation as a "foreign agent". Our inclusion into the Foreign Agents registry is in breach of Russian and international law, is discriminatory and defies principles of free speech and basic common sense. — Bellingcat (@bellingcat) January 17, 2022

В случае проигрыша апелляции в российских судах Bellingcat готова пойти в Европейский суд по правам человека.

"Мы также будем поддерживать наших коллег из десятков независимых российских СМИ, незаслуженно заклейменных как иностранные агенты. Интересы Bellingcat в судах будут представлять юристы фонда "Агора", российской правозащитной организации", – добавили журналисты.

Bellingcat's interests in courts will be represented by lawyers from the Agora Foundation, the Russian human-rights organization. — Bellingcat (@bellingcat) January 17, 2022