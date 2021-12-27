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В РФ суд прекратил дело по статье об "иноагентах" против соратницы Навального Чанышевой

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Суд прекратил административное дело Чанышевой, она остается под арестом по уголовному
Суд прекратил административное дело Чанышевой, она остается под арестом по уголовному
Фото: lchanysheva / Instagram (архив)

Кировский районный суд Уфы прекратил производство по административному делу об "иностранных агентах" против бывшей главы местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Об этом сообщил "Новой газете" ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

Чанышевой вменяли осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента", не включенной в реестр НКО-иноагентов (ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушений РФ).

По версии минюста РФ, с мая по декабрь 2020 года Чанышева, будучи директором фонда защиты прав граждан "Штаб", якобы получила из Канады 37 переводов на сумму более $35,3 тыс. и нарушила закон, не заявив в минюст о включении фонда в реестр НКО – иностранных агентов.

В суде выяснилось, что данные об иностранном финансировании организации поступили из центра "Э" с грифом "для служебного пользования".

Чанышева и ее адвокат настаивали, что протокол составлен с нарушениями, и попросили суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения. В частности, в акте проверки минюста не указано, что Чанышева использовала деньги на финансирование фонда "Штаб", также к акту не было приложено никаких финансовых документов.

По словам Гизатуллина, производство по делу прекратили на основании статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ, в которой говорится об "иных обстоятельствах, при наличии которых человек освобождается от административной ответственности".

Мотивировочную часть суд еще не предоставил, поэтому причин прекращения дела адвокат не знает.

Контекст:

10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву на два месяца по делу о создании "экстремистского сообщества" (ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ).

Чанышева стала первой задержанной по этой статье после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального. Уголовные дела по ней возбуждены против самого Навального, его сторонников Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова и других.

В декабре следователь отстранил от дела четырех адвокатов активистки. 23 декабря суд продлил Чанышевой арест до 9 апреля, сообщил "Дождь".

По данным СМИ, почти половина экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ, некоторые из них объяснили отъезд арестом Чанышевой.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, иностранные агенты, финансирование, суд, Лилия Чанышева
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