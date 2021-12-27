В РФ суд прекратил дело по статье об "иноагентах" против соратницы Навального Чанышевой

Суд прекратил административное дело Чанышевой, она остается под арестом по уголовному Фото: lchanysheva / Instagram (архив)

Чанышевой вменяли осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента", не включенной в реестр НКО-иноагентов (ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушений РФ).

По версии минюста РФ, с мая по декабрь 2020 года Чанышева, будучи директором фонда защиты прав граждан "Штаб", якобы получила из Канады 37 переводов на сумму более $35,3 тыс. и нарушила закон, не заявив в минюст о включении фонда в реестр НКО – иностранных агентов.

В суде выяснилось, что данные об иностранном финансировании организации поступили из центра "Э" с грифом "для служебного пользования".

Чанышева и ее адвокат настаивали, что протокол составлен с нарушениями, и попросили суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения. В частности, в акте проверки минюста не указано, что Чанышева использовала деньги на финансирование фонда "Штаб", также к акту не было приложено никаких финансовых документов.

По словам Гизатуллина, производство по делу прекратили на основании статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ, в которой говорится об "иных обстоятельствах, при наличии которых человек освобождается от административной ответственности".

Мотивировочную часть суд еще не предоставил, поэтому причин прекращения дела адвокат не знает.