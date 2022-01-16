ГОРДОН
 
 
МИР

На двери квартиры галериста Гельмана написали: "Иноагент"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гельман сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать
Гельман сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать
Фото: Polina Osetinskaya / Facebook

На двери московской квартиры коллекционера и галериста Марата Гельмана появилась надпись красной краской: "Иноагент". Об этом в Telegram 16 января сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Он также опубликовал фото двери и напомнил, что Гельмана в конце прошлого года внесли в реестр иноагентов.

В комментарии "Медиазоне" Гельман сказал, что сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать. Накануне галерист вернулся из Черногории в Москву.

В эфире телеканала "Дождь" Гельман сказал, что, "если бы мама была дома, ее бы схватил удар".

30 декабря 2021 года минюст РФ расширил список физических лиц, признанных иноагентами, в него вошли Гельман и писатель Виктор Шендерович.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 99 человек и организаций, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза"группа Bellingcat"Медиазона".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года, что "ничего хорошего [в этом] нет", но закон придуман не в России.

Теги: Виктор Шендерович, Москва, Черногория, Марат Гельман, иностранные агенты, минюст РФ, Павел Чиков, мать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот
Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот
"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку
"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила сосок в прозрачном лифе
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила сосок в прозрачном лифе
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Выпиваю чачу – и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (160691)
2
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (95808)
3
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (92423)
4
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (56829)
5
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (52185) G
6
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (50128)
7
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (32273)
8
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (26040)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS