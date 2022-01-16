На двери квартиры галериста Гельмана написали: "Иноагент"

Гельман сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать Фото: Polina Osetinskaya / Facebook

Он также опубликовал фото двери и напомнил, что Гельмана в конце прошлого года внесли в реестр иноагентов.

В комментарии "Медиазоне" Гельман сказал, что сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать. Накануне галерист вернулся из Черногории в Москву.

В эфире телеканала "Дождь" Гельман сказал, что, "если бы мама была дома, ее бы схватил удар".

30 декабря 2021 года минюст РФ расширил список физических лиц, признанных иноагентами, в него вошли Гельман и писатель Виктор Шендерович.