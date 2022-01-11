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"Снаружи от родины, зато без намордника". Шендерович принял решение уехать из России

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Шендерович: Речь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий
Шендерович: Речь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий
Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил о своем решении уехать из России. Заявление он опубликовал в своем Facebook 10 января.

"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" – к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" [бизнесмена Евгения] Пригожина, я, пожалуй, воздержусь!" – написал Шендерович.

Он подчеркнул, что на отъезд из страны Кремль намекал ему на протяжении 20 лет – слежкой, клеветой, проникновением в жилище и прямыми угрозами, причем ни по одному заявлению в полицию писатель ответа не дождался. 

"Путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы, разумеется... Тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий", – пояснил свою позицию Шендерович.

Он отметил, что "принял решение переждать снаружи".

"Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента – снаружи от родины, зато без намордника", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4890417774360260&id=100001762579664

Выехал ли уже Шендерович из РФ и куда именно, не уточняется.

Контекст:

30 декабря 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Шендеровича в реестр "иностранных агентов". Писатель говорил, что не собирается уезжать из РФ в связи с попаданием в этот список. "Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – это не повод хлопать дверью", – пояснял он.

Суд в Санкт-Петербурге в конце декабря обязал Шендеровича выплатить 100 тыс. руб. ($1,36 тыс.) в пользу Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда за высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Писатель назвал предпринимателя "хозяином ЧВК "Вагнер", а также "уголовником" и "убийцей". Суд счел эти сведения недостоверными и обязал Шендеровича и "Эхо Москвы" опровергнуть их.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете, сообщило "Радио Свобода". По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: Россия, преследования, Виктор Шендерович, иностранные агенты, писатель, Евгений Пригожин, суд
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