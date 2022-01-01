Шендерович: Режим Путина несовместим со свободой, это было понятно сразу

"Если говорить про путинское время, то кто-то прозрел позже, в 2003-м, 2008-м, 2012-м, кто-то, может, и сейчас питает иллюзии, но для меня с самого начала все было понятно – как только я посмотрел в эти бесстыжие глаза. Меня сейчас спросили: не пора ли уезжать, я говорю: мне надо было тогда уезжать прямо после встречи в Кремле в январе 2001 года. Политический режим [президента Владимира] Путина несовместим со свободой. И это было понятно сразу. И что свободный, независимый человек с достоинством, с либеральными представлениями о правилах, о достоинстве человека – разумеется, он как минимум маргинал", – сказал Шендерович.

По его словам, "другой точкой отсчета" стало убийство оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве.

"Тут никто никому не советчик – кто хочет уехать, должен уехать, кто хочет остаться, должен остаться, нет тут одной для всех правильной позиции. Повторяю, для меня очень важно ощущение внутренней связи с теми, кто меня слушает и читает, и я постараюсь поддерживать эту связь. Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – это не повод хлопать дверью. Господи, подумаешь, иностранный агент, мало ли что я за 20 лет про себя читал! Это отдельный большой файл, "истинная жизнь Шендеровича". То, что "шендеровичи продали Россию", я, между прочим, еще за 10 лет до Путина читал, так что ничего нового я не узнал", – объяснил писатель.