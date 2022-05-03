Украина потеряла место в первой сотне рейтинга свободы прессы

Украина в нем с 97-й позиции опустилась на 106-ю. Перед Украиной на 105-м месте – Габон, за Украиной, на 107-м – Бурунди.

Скриншот: rsf.org

В отчете отметили, что полномасштабная война РФ против Украины угрожает выживанию украинских СМИ.

"В этой информационной войне Украина стоит на передовой линии сопротивления экспансии кремлевской пропагандистской системы", – отметили эксперты.

"Репортеры без границ" также подчеркнули, что медиа-ландшафт Украины разнообразен, "но в значительной степени остается во власти олигархов, которым принадлежат все национальные телеканалы, за исключением национального вещателя Общественное.

"СМИ теперь также находятся под постоянной угрозой со стороны российских сил. На подконтрольных России территориях – в Крыму, аннексированном в 2014 году, на Донбассе и в районах, оккупированных в 2022 году, украинские СМИ заставляют молчать и часто подменяют кремлевской пропагандой", – уточнили в отчете.

Эксперты обратили внимание на то, что до вторжения украинские СМИ были ослаблены кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

"Чтобы выжить, многие СМИ прибегали к публикации предвзятого, спонсируемого контента, что подпитывало общественное недоверие к ним", – заявили в релизе.

В первую пятерку рейтинга вошли Норвегия, Дания, Швеция, Эстония, Финляндия.

Скриншот: rsf.org

Россия заняла 155-ю позицию в рейтинге, Беларусь – на 153-м месте, Польша – на 66-м. Всего в рейтинге 180 позиций. Последние его строчки занимают Эритрея и Северная Корея.