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Путин и Лукашенко вошли в новый список "врагов свободной прессы" от "Репортеров без границ"

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Лукашенко (слева) и Путина (справа) называют "врагами свободы прессы" уже 20 лет подряд
Лукашенко (слева) и Путина (справа) называют "врагами свободы прессы" уже 20 лет подряд
Фото: EPA

Организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала новый список "врагов свободы прессы". В перечень вошли президент России Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщается на сайте организации.

Всего в списке 37 глав стран и правительств. Путин и Лукашенко регулярно становятся участниками этого списка уже на протяжении около 20 лет.

В этом году Лукашенко оказался в списке среди прочего из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, давления на портал TUT.BY, а также из-за многочисленных случаев задержания и пыток в отношении журналистов, освещающих протесты из-за прошлогодних президентских выборов.

Внесение Путина в список RFS связано с законом об иностранных агентах, под который в этом году попало популярное издание "Медуза". Также "Репортеры без границ" отмечают, что дружественные к Путину бизнесмены регулярно выкупают независимые медиа. Кроме того, в последнее время десятки журналистов в РФ подвергались насильственным арестам и произвольным задержаниям во время освещения акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Новичком в списке стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Он попал в перечень, в частности, из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Он неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Также в этом списке в качестве "врага прессы" впервые фигурирует президент Бразилии Жаир Болсонару. "Репортеры без границ" говорят, что его "воинственная и грязная риторика" против СМИ с начала пандемии "усилилась в 10 раз".

В перечень впервые попал премьер-министр одной из стран Евросоюза – глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Журналисты называют его сторонником "нелиберальной демократии", который с возвращения во власть в 2010 году неоднократно подрывал плюрализм и независимость СМИ.

С полным списком "врагов свободы прессы" можно ознакомиться здесь. В него вошли преимущественно лидеры стран третьего мира – президенты Египта, Ирана, Сирии, Никарагуа, Уганды и других. Также свою позицию в списке продолжает удерживать президент Чечни Рамзан Кадыров.

Теги: Владимир Путин, СМИ, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Рамзан Кадыров, Виктор Орбан, Репортеры без границ, журналисты, Мухаммед ибн Салман, Жаир Болсонару, Роман Протасевич
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