В России начали готовиться к полной блокировке YouTube – СМИ

Сейчас VK создает собственный CDN-сервис, рассказали Forbes три источника на телекоммуникационном рынке. Это совместный продукт корпорации и операторов связи, отметили источники.

Также соцсеть активно переманивает блогеров из YouTube, пишет издание. Таким образом VK хотят увеличить свой видеотрафик, добавило СМИ.

Как отметило Forbes, это превентивная мера на случай блокировки YouTube. Один из собеседников издания заявил, что если есть "задача создать альтернативу зарубежным сервисам", то только "ВКонтакте" сможет составить конкуренцию YouTube.