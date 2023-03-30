В России начали готовиться к полной блокировке YouTube – СМИ

Сейчас VK создает собственный CDN-сервис, рассказали Forbes три источника на телекоммуникационном рынке. Это совместный продукт корпорации и операторов связи, отметили источники.
Также соцсеть активно переманивает блогеров из YouTube, пишет издание. Таким образом VK хотят увеличить свой видеотрафик, добавило СМИ.
Как отметило Forbes, это превентивная мера на случай блокировки YouTube. Один из собеседников издания заявил, что если есть "задача создать альтернативу зарубежным сервисам", то только "ВКонтакте" сможет составить конкуренцию YouTube.
VK – российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. До 12 октября 2021 года она называлась Mail.ru Group. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис "Почта Mail.ru", мессенджеры ICQ, "Агент Mail.ru" и "ТамТам", сервис объявлений "Юла", поисковая система "Поиск Mail.ru" и другие.
В Украине сервисы этой корпорации находятся под санкциями с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.