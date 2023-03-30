ГОРДОН
 
 
МИР

В России начали готовиться к полной блокировке YouTube – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Только "ВКонтакте" сможет составить конкуренцию YouTube в РФ, отметило Forbes
Только "ВКонтакте" сможет составить конкуренцию YouTube в РФ, отметило Forbes
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть "ВКонтакте" готовит дополнительные технические возможности на случай повышения трафика, если отключат YouTube. Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном 27 марта.

Сейчас VK создает собственный CDN-сервис, рассказали Forbes три источника на телекоммуникационном рынке. Это совместный продукт корпорации и операторов связи, отметили источники.

Также соцсеть активно переманивает блогеров из YouTube, пишет издание. Таким образом VK хотят увеличить свой видеотрафик, добавило СМИ.

Как отметило Forbes, это превентивная мера на случай блокировки YouTube. Один из собеседников издания заявил, что если есть "задача создать альтернативу зарубежным сервисам", то только "ВКонтакте" сможет составить конкуренцию YouTube.

Контекст:

VK – российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. До 12 октября 2021 года она называлась Mail.ru Group. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис "Почта Mail.ru", мессенджеры ICQ, "Агент Mail.ru" и "ТамТам", сервис объявлений "Юла", поисковая система "Поиск Mail.ru" и другие. 

В Украине сервисы этой корпорации находятся под санкциями с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Теги: Россия, СМИ, ВКонтакте, YouTube, соцсети, блогеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (559158)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (132277)
3
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (67410)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (64096)
5
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (27257)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (24351)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (20678)
8
Три самые необычные прически Зеленской. Фото (16619)
 
 
 
 