Оккупанты на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ "заметно засуетились" в Энергодаре, массово проверяют жителей – мэр

Об этом 19 апреля в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
"Жителям Энергодара, которые остаются в городе, следует быть осторожными как в собственных квартирах, так и каждый раз выходя из дома, – написал Орлов. – Военные России все чаще устраивают на улицах жесткие проверки. Заходят и в квартиры. Происходит это как по спискам так называемых "неблагонадежных", которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и выборочно".
По словам городского головы, особый интерес у оккупантов вызывают жители Энергодара с украинскими паспортами.
"А поскольку таковых в Энергодаре все же большинство, то и проверки иногда носят массовый характер. Проверяют телефоны на наличие украинских каналов, патриотических фотографий. Требуют открывать и показывать социальные сети. Выборочно читают переписку", – рассказал Орлов.
Кроме того, россияне в последнее время придираются к приложениям украинских банков, поскольку гривну они называют "иностранной валютой" и подозревают всех в совершении "незаконных валютных операций", добавил мэр.
"Особенно часто такие рейды проходят у городского рынка, где бродит немало вооруженных военных", – указал Орлов.
По его мнению, напряжение среди оккупантов и коллаборантов "будет все больше расти".
"Обратный отсчет к деоккупации Энергодара начался, и рашистам это хорошо известно. Зверь, которого загоняют в тупик, может стать более агрессивным. Сейчас особенно заботьтесь о собственной безопасности и тщательно проверяйте содержимое своих гаджетов", – призвал жителей Орлов.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы ЗАЭС, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.
Оккупанты, побаиваясь контрнаступления ВСУ, пытаются заминировать все вокруг Энергодара, отмечал Орлов 11 апреля. Кроме того, россияне усилили давление на блокпостах, добавил он.