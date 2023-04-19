Оккупанты на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ "заметно засуетились" в Энергодаре, массово проверяют жителей – мэр

Жителям Энергодара, которые остаются в городе, следует быть осторожными, предупредил мэр Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 19 апреля в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Жителям Энергодара, которые остаются в городе, следует быть осторожными как в собственных квартирах, так и каждый раз выходя из дома, – написал Орлов. – Военные России все чаще устраивают на улицах жесткие проверки. Заходят и в квартиры. Происходит это как по спискам так называемых "неблагонадежных", которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и выборочно".

По словам городского головы, особый интерес у оккупантов вызывают жители Энергодара с украинскими паспортами.

"А поскольку таковых в Энергодаре все же большинство, то и проверки иногда носят массовый характер. Проверяют телефоны на наличие украинских каналов, патриотических фотографий. Требуют открывать и показывать социальные сети. Выборочно читают переписку", – рассказал Орлов.

Кроме того, россияне в последнее время придираются к приложениям украинских банков, поскольку гривну они называют "иностранной валютой" и подозревают всех в совершении "незаконных валютных операций", добавил мэр.

"Особенно часто такие рейды проходят у городского рынка, где бродит немало вооруженных военных", – указал Орлов.

По его мнению, напряжение среди оккупантов и коллаборантов "будет все больше расти".

"Обратный отсчет к деоккупации Энергодара начался, и рашистам это хорошо известно. Зверь, которого загоняют в тупик, может стать более агрессивным. Сейчас особенно заботьтесь о собственной безопасности и тщательно проверяйте содержимое своих гаджетов", – призвал жителей Орлов.