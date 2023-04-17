"Грабят, пока имеют возможность". Центр нацсопротивления сообщил о мародерствах россиян в учебных заведениях оккупированного Энергодара

Об этом 17 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.
"Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель", – сказано в сообщении.
Отмечается, что таким образом оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ.
"Такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", – подчеркнули в ЦНС.
12 апреля в Центре нацсопротивления сообщали, что оккупанты готовят принудительную эвакуацию с ЗАЭС.
Российские войска начали минировать посадки и села вокруг Энергодара, побаиваясь контрнаступления ВСУ, рассказал накануне, 11 апреля, мэр города Дмитрий Орлов.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – находятся под оккупацией россиян с марта 2022 года.
Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.