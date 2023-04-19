Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям оккупантов и два – по российским ЗРК – Генштаб ВСУ

11 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
"Кроме того, были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также восемь ударных (семь – типа Shahed-136 и один "Ланцет")", – говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один "важный военный объект" оккупантов, который в Генштабе не назвали.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 апреля 2023 года, составили около 183 130 военных, 3661 танк, 308 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".