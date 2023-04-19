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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям оккупантов и два – по российским ЗРК – Генштаб ВСУ

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За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов
За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов
Фото: EPA

Украинская авиация 18 апреля нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 19 апреля.

11 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

"Кроме того, были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также восемь ударных (семь – типа Shahed-136 и один "Ланцет")", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один "важный военный объект" оккупантов, который в Генштабе не назвали.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yzVJR2CDo79YT1CfJdavzX6ixsFVSyfYwS7JzRzoVKnX6TBVuGJ3vuFKPCsyY4s8l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 апреля 2023 года, составили около 183 130 военных, 3661 танк, 308 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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