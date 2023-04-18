ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов за сутки, уничтожили танк и шесть артсистем – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские защитники уничтожили очередной российский танк
Украинские защитники уничтожили очередной российский танк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ украинские защитники уничтожили около 183 130 российских военных. Об этом 18 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 470 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3661 (+1);
  • боевые бронированные машины – 7098 (+11);
  • артиллерийские системы – 2810 (+6);
  • РСЗО – 538;
  • средства ПВО – 285;
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5676 (+4);
  • специальная техника – 330 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036JT8kvftvSAm39FCTBFjzwFtGYfwbCSTcnwSH7ZdpCaLy95tWqj6qztLU6zejqzDl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Галина ГРИШИНА
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
Галина ГРИШИНА
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
Галина ГРИШИНА
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Галина ГРИШИНА
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
Галина ГРИШИНА
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (57819)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (51380)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (40341)
4
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (29987)
5
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (29478)
6
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (23075)
7
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (18127)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17692)
 
 
 
 