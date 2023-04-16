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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине уничтожено 90–95% бойцов спецназа РФ. На восстановление понадобится 10 лет – The Washington Post

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Российское командование использовало спецназ как обычную пехоту, что привело к огромным потерям
Российское командование использовало спецназ как обычную пехоту, что привело к огромным потерям
Фото: mil.ru (иллюстративное)

Российский спецназ понес "ошеломляющие" потери в Украине. Чтобы восстановить боеспособность этого рода войск, Москве может понадобиться около 10 лет. Об этом, ссылаясь на слитые в сеть секретные документы Пентагона, пишет The Washington Post.

WP пишет, что обычно спецназовцам поручают секретные задачи высокой важности и с высокой степенью риска – такие, например, как, вероятно, существовавший план захватить в первые дни войны президента Украины Владимира Зеленского. Для участия в подобных миссиях спецназовцы проходят самую серьезную подготовку в российской армии.

Однако в самом начале вторжения в Украину российские силы спецназначения были обескровлены. Согласно оценкам Пентагона из опубликованных в интернете документов, российское командование очень активно использовало силы спецназа в качестве штурмовых пехотных формирований, что привело к огромным потерям убитыми и ранеными.

Высокие потери, вероятно, могут быть связаны именно с использованием спецназа не по назначению, отмечается в документах. Российское командование, стремясь "сохранить наступательный импульс" своих войск и скептически относясь к боевым возможностям обычной пехоты, использовало элитные силы в прямых пехотных боях для усиления показавших себя неэффективными соединений.

Наряду со спецназом на передовой для усиления мотопехоты использовались также элитные воздушно-десантные подразделения и морская пехота, которые, как указывает WP, тоже понесли огромные потери.

Таким образом, российские командиры, потеряв наиболее подготовленных бойцов, лишились ценных навыков, которыми обладали спецназовцы, в том числе сбора разведывательной информации и рекогносцировки, пишет издание. Аналитики, в частности, полагают, что потеря спецназа как боеспособной силы лишила Россию эффективной фронтовой разведки в Украине.

The Washington Post пишет, что три бригады российского спецназа за время полномасштабной войны с Украиной потеряли убитыми и ранеными до 90–95% личного состава. В документах, оказавшихся в сети, не указано конкретно, сколько бойцов спецназа, по оценкам аналитиков, было убито или ранено в Украине, Но, к примеру, по данным перехватов сообщений оккупантов, в 346-й бригаде спецназа ГРУ из 900 человек боеспособными оставались 125.

Спецподразделения оккупантов понесли тяжелые потери и в боевой технике. К примеру, американская разведка, изучив спутниковые снимки, пришла к выводу, что 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла примерно половину тактических бронеавтомобилей "Тигр" с начала войны.

Быстрое истощение российских подразделений спецназа с самого начала изменило динамику войны в Украине, серьезно ограничив возможности России использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций, констатирует WP.

Кроме того, аналитики Пентагона считают, что огромные потери, которые понесли эти подразделения, ограничат эффективность их применения и в других частях планеты, где действуют российские силы.

В американских документах содержится оценка, что для подготовки бойца спецназа требуется не менее четырех лет. Следовательно, российскому военному командованию может потребоваться целое десятилетие, чтобы воссоздать эти подразделения.

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 182 070 человек личного состава убитыми, 3657 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.

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