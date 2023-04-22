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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 680 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 185 730 российских оккупантов. Об этом 22 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 680 захватчиков.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 3672 (+4);
  • боевые бронированные машины – 7130 (+4);
  • артиллерийские системы – 2832 (+5);
  • РСЗО – 539;
  • средства ПВО – 289 (+4);
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5718 (+5);
  • специальная техника –  337 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0299udnbqDsXfnSwxw57n2QEfcyyiDUz3durUPLVZUYZRLAbwaYy6k8CPt71JyhTJul

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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