Силы обороны Украины за сутки отразили 53 атаки оккупантов и поразили семь районов скопления россиян – Генштаб ВСУ

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается Бахмут.

Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.