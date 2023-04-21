Столтенберг уверен, что контрнаступление ВСУ будет успешным

"Я оставлю украинцам право отвечать на оперативные вопросы, потому что это решение Украины. Наша ответственность как союзников и партнеров по НАТО состоит в том, чтобы мы предоставляли Украине как можно больше оборудования. И эта поддержка внесла огромный вклад на поле боя. Следует помнить, что Украина смогла отбросить российские войска от Киева на севере. И я сам был в Буче, я видел, как ведут себя россияне, какие зверства они совершают", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что ВСУ также продвинулись на востоке – в Харьковской области, а затем на юге и вокруг Херсона. Генсек НАТО добавил, что именно после этого союзники стали передавать Украине больше оружия.

"Вооруженные силы, их храбрость, мужество в сочетании с поставками от союзников и партнеров по НАТО продемонстрировали, что [ВСУ] способны освобождать территории", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что уверен, когда Украина решит начать новые операции, чтобы освободить больше территории, это будет "успешная кампания".