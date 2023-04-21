Столтенберг уверен, что контрнаступление ВСУ будет успешным

"Я оставлю украинцам право отвечать на оперативные вопросы, потому что это решение Украины. Наша ответственность как союзников и партнеров по НАТО состоит в том, чтобы мы предоставляли Украине как можно больше оборудования. И эта поддержка внесла огромный вклад на поле боя. Следует помнить, что Украина смогла отбросить российские войска от Киева на севере. И я сам был в Буче, я видел, как ведут себя россияне, какие зверства они совершают", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что ВСУ также продвинулись на востоке – в Харьковской области, а затем на юге и вокруг Херсона. Генсек НАТО добавил, что именно после этого союзники стали передавать Украине больше оружия.
"Вооруженные силы, их храбрость, мужество в сочетании с поставками от союзников и партнеров по НАТО продемонстрировали, что [ВСУ] способны освобождать территории", – подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что уверен, когда Украина решит начать новые операции, чтобы освободить больше территории, это будет "успешная кампания".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ведут подготовку к активизации боевых действий. "Готовимся к нашим активным [наступательным] действиям на фронте, они неизбежны", – сказал президент.