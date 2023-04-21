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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовимся к нашим активным действиям на фронте – они неизбежны". Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ

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Зеленский заявил о неизбежности перехода ВСУ к активным (то есть, наступательным) действиям на фронте
Зеленский заявил о неизбежности перехода ВСУ к активным (то есть, наступательным) действиям на фронте
Фото: president.gov.ua

Силы обороны Украины ведут подготовку к активизации боевых действий. Об этом 20 апреля в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Видео его выступления опубликовано в YouTube пресс-службой Офиса президента Украины.

"Готовимся к встрече в формате "Рамштайн" [21 апреля]. И позиция господина [генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга важна [для поставок вооружения Украине по итогам этой встречи]. Готовимся к нашим активным [наступательным] действиям на фронте, они неизбежны", – заявил президент.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

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