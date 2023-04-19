Глава минобороны Великобритании заявил, что уверен в контрнаступлении Украины, но война против РФ не закончится в 2023 году

Не будет "одного волшебного момента", когда Россия распадется, считает Уоллес Фото: EPA

Такое мнение на брифинге 19 апреля в ходе визита в Вашингтон высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его цитирует The New York Times.

Глава минобороны Соединенного Королевства отметил, что не думает, что ВСУ смогут деоккупировать все территории Украины "в ближайшее время в этом году".

При этом Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Украины против российских оккупационных войск: "Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годами – я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и позицию силы".

В то же время британский министр подчеркнул, что "не будет одного волшебного момента, когда Россия распадется".

По словам Уоллеса, "очень трудно предсказать, сколько потерь… [президент РФ Владимир Путин] готов терпеть, прежде чем он действительно поймет, что игра проиграна".

Министр обороны Великобритании добавил, что большинство российских оккупантов в районах, где Украина, скорее всего, будет наступать, страдают от плохого морального состояния, плохо питаются, управляются, оснащены и обучены, но там "все еще много людей".

Путин готов "затолкнуть больше людей в свою мясорубку", считает Уоллес.

Он заявил, что поддержка Украины союзниками остается сильной и только Киев будет решать, когда вести переговоры о прекращении боевых действий – с позиции силы.