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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ираке заявили о готовности стать посредником между Украиной и Россией. Украина назвала свои условия переговоров

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Кулеба и Хусейн 17 апреля провели совместную пресс-конференцию
Кулеба и Хусейн 17 апреля провели совместную пресс-конференцию
Фото: EPA

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Ирак готов стать посредником между Украиной и Россией в переговорах. Об этом он сказал 17 апреля на общей пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, видео опубликовал WION.

"В принципе, нам трудно поддерживать войну. Вот почему, в принципе, мы всегда стараемся быть частью решения. Багдад готов выступить посредником, если его об этом попросят", – сказал Хусейн, которого цитирует Rudaw.

В ответ Кулеба приветствовал призыв Хусейна к миру, но подчеркнул, что любое прекращение огня требует восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск.

"Мы хотим мира. И у нас есть свое видение того, как этого мира достичь. Это, в частности, формула мира, представленная президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы приветствуем любую возможность возобновить мир в Украине. Однако есть один краеугольный камень: это восстановление украинской территориальной целостности. Мы готовы говорить с каждым, чей подход к восстановлению мира основывается на идее, что Украина должна восстановить территориальную целостность", – подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что пока Украина рассматривает Ирак как страну, "способную строить мосты". Однако попытки РФ перейти в наступление, по его словам, являются самым большим препятствием на пути к миру.

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и вывести войска с территории Украины. Это даст пространство для дипломатии", – подытожил министр.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Ирак, война, МИД Украины, Багдад, Дмитрий Кулеба, прекращение огня, война России против Украины, пресс-конференция
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