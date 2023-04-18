В Ираке заявили о готовности стать посредником между Украиной и Россией. Украина назвала свои условия переговоров

"В принципе, нам трудно поддерживать войну. Вот почему, в принципе, мы всегда стараемся быть частью решения. Багдад готов выступить посредником, если его об этом попросят", – сказал Хусейн, которого цитирует Rudaw.

В ответ Кулеба приветствовал призыв Хусейна к миру, но подчеркнул, что любое прекращение огня требует восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск.

"Мы хотим мира. И у нас есть свое видение того, как этого мира достичь. Это, в частности, формула мира, представленная президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы приветствуем любую возможность возобновить мир в Украине. Однако есть один краеугольный камень: это восстановление украинской территориальной целостности. Мы готовы говорить с каждым, чей подход к восстановлению мира основывается на идее, что Украина должна восстановить территориальную целостность", – подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что пока Украина рассматривает Ирак как страну, "способную строить мосты". Однако попытки РФ перейти в наступление, по его словам, являются самым большим препятствием на пути к миру.

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и вывести войска с территории Украины. Это даст пространство для дипломатии", – подытожил министр.