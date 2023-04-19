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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин приезжал в оккупированную Херсонскую область в поиске потенциальных козлов отпущения перед украинским наступлением – ISW

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В ISW полагают, что Путин встречался с командованием оккупантов в Украине, чтобы найти потенциальных виновников российских неудач в преддверии контрнаступления ВСУ
В ISW полагают, что Путин встречался с командованием оккупантов в Украине, чтобы найти потенциальных виновников российских неудач в преддверии контрнаступления ВСУ
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин во время незаконного визита на временно оккупированную территорию Украины продолжил изображать себя военным лидером накануне запланированного украинского контрнаступления и искал потенциальных виновников неудач российской армии в будущем. Об этом в оперативном анализе написал 17 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

По мнению экспертов, визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения среди российских военачальников накануне ожидаемого украинского наступления.

В ISW напомнили, что президент страны-оккупанта в Херсонской области выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского (что подтверждает информацию о возвращении ему определенной роли в развязанной Россией войне против Украины), командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на луганском направлении.

"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина – как командира, курирующего луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ", – полагают в Институте исследования войны.

В ISW отмечают, что Путин, кремлевские источники и российские военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

Кроме того, говорится в обзоре, демонстративные встречи Путина с руководителями его армии, вероятно, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Институт указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил линию фронта в Авдеевке Донецкой области, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина именно в этот день, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского.

Контекст:

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков. 

Журналисты геолоцировали  место, где, по утверждению оккупантов, находится штаб группировки "Днепр", в котором Путин встречался с российскими военными. Сообщается, что он приезжал на захваченную россиянами базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской стрелке в селе Счастливцево, что в 130–150 км от линии фронта.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, Херсонская область, армия РФ, Арабатская стрелка, политика, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, ISW
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