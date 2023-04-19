Путин приезжал в оккупированную Херсонскую область в поиске потенциальных козлов отпущения перед украинским наступлением – ISW

В ISW полагают, что Путин встречался с командованием оккупантов в Украине, чтобы найти потенциальных виновников российских неудач в преддверии контрнаступления ВСУ Фото: EPA

По мнению экспертов, визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения среди российских военачальников накануне ожидаемого украинского наступления.

В ISW напомнили, что президент страны-оккупанта в Херсонской области выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского (что подтверждает информацию о возвращении ему определенной роли в развязанной Россией войне против Украины), командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на луганском направлении.

"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина – как командира, курирующего луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ", – полагают в Институте исследования войны.

В ISW отмечают, что Путин, кремлевские источники и российские военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

Кроме того, говорится в обзоре, демонстративные встречи Путина с руководителями его армии, вероятно, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Институт указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил линию фронта в Авдеевке Донецкой области, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина именно в этот день, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского.