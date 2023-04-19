Путин приезжал в оккупированную Херсонскую область в поиске потенциальных козлов отпущения перед украинским наступлением – ISW

По мнению экспертов, визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения среди российских военачальников накануне ожидаемого украинского наступления.
В ISW напомнили, что президент страны-оккупанта в Херсонской области выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского (что подтверждает информацию о возвращении ему определенной роли в развязанной Россией войне против Украины), командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников.
Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на луганском направлении.
"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина – как командира, курирующего луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ", – полагают в Институте исследования войны.
В ISW отмечают, что Путин, кремлевские источники и российские военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.
Кроме того, говорится в обзоре, демонстративные встречи Путина с руководителями его армии, вероятно, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.
Институт указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил линию фронта в Авдеевке Донецкой области, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина именно в этот день, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского.
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.
Журналисты геолоцировали место, где, по утверждению оккупантов, находится штаб группировки "Днепр", в котором Путин встречался с российскими военными. Сообщается, что он приезжал на захваченную россиянами базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской стрелке в селе Счастливцево, что в 130–150 км от линии фронта.