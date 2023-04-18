Зеленский приехал в Авдеевку и вручил украинским защитникам награды на передовой

"Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" о ситуации в районе его ответственности", – сказано в сообщении.
Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.
"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", – цитирует Зеленского пресс-служба ОП.
Участники встречи почтили память погибших защитников Украины минутой молчания.
"Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней", – отметили в ОП.
Военные подарили главе государства военный коин (лимитированную памятную монету), шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.
Зеленский обнародовал в Telegram видео из Авдеевки.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
Им "критически необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.
Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку Донецкой области. Наряду с Авдеевкой и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто. По данным британской разведки, российские войска в начале апреля усилили атаки на Марьинку с применением танков и бронетехники. В то же время, как сообщил 8 апреля американский Институт исследования войны, российское наступление на Авдеевку "захлебнулось".
10 апреля Дмитрашковский сообщал, что оккупанты хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы в случае успеха двигаться далее на Курахово Донецкой области.