Зеленский приехал в Авдеевку и вручил украинским защитникам награды на передовой

"Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" о ситуации в районе его ответственности", – сказано в сообщении.

Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", – цитирует Зеленского пресс-служба ОП.

Участники встречи почтили память погибших защитников Украины минутой молчания.

"Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней", – отметили в ОП.

Военные подарили главе государства военный коин (лимитированную памятную монету), шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский обнародовал в Telegram видео из Авдеевки.