ГОРДОН
 
 
МИР

"Ухватились за фразу". В Кремле утверждают, что Путин побывал в Херсонской области уже после Пасхи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков убеждает, что догадки о заблаговременном (до Пасхи) посещении Путиным оккупированных украинских территорий ошибочны
Песков убеждает, что догадки о заблаговременном (до Пасхи) посещении Путиным оккупированных украинских территорий ошибочны
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 18 апреля на брифинге, аудиофрагмент которого опубликован в Telegram-канале "Вы слушали Маяк"

"Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Поездка состоялась вчера", – утверждает Песков.

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате).

Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Украинский "Центр журналистских расследований" 18 апреля заявил, что геолоцировал место, где Путин встречался с военными. Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской Стрелке в районе села Счастливцево Херсонской области.

Захваченный россиянами курортный объект, в котором они разместили штаб, по данным журналистов, принадлежит группе компаний "Метинвест" и находится приблизительно в 130 км от ближайших позиций ВСУ.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В ходе псевдореферендумов в сентябре 2022 года Россией была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Владимир Путин, Луганская область, оккупация, Дмитрий Песков, Херсонская область, Арабатская стрелка, страна-агрессор, российская агрессия, фейк, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (65731)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (62879)
3
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58675)
4
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (55771)
5
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (42862)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (33789)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (31952)
8
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (23113)
 
 
 
 