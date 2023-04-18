"Ухватились за фразу". В Кремле утверждают, что Путин побывал в Херсонской области уже после Пасхи

"Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Поездка состоялась вчера", – утверждает Песков.

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате).

Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Украинский "Центр журналистских расследований" 18 апреля заявил, что геолоцировал место, где Путин встречался с военными. Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина", расположенную на Арабатской Стрелке в районе села Счастливцево Херсонской области.

Захваченный россиянами курортный объект, в котором они разместили штаб, по данным журналистов, принадлежит группе компаний "Метинвест" и находится приблизительно в 130 км от ближайших позиций ВСУ.