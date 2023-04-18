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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Деградация Путина поражает". Подоляк прокомментировал "спецтур автора массовых убийств" по оккупированным территориям Украины

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Подоляк отмечает деградацию Путина и его репутации, произошедшую за период развязанной им войны в Украине
Подоляк отмечает деградацию Путина и его репутации, произошедшую за период развязанной им войны в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин исчерпал себя как политический субъект. Об этом заявил 18 апреля в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя незаконные поездки российского лидера на временно оккупированные территории Украины.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявления ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", – написал Подоляк.

Пресс-служба Путина 18 апреля заявила, что лидер страны-оккупанта побывал на временно оккупированных территориях Украины, посетив Херсонскую и Луганскую области. Судя по сказанной Путным на видео фразе: "Сейчас вот Пасха будет, да?", его визит мог состояться до 16 апреля.

18 марта, в годовщину незаконной аннексии Россией Крыма, Путин впервые с 2020 года приехал на временно оккупированный полуостров. Затем 19 марта глава Кремля побывал в Мариуполе Донецкой области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В ходе псевдореферендумов в сентябре 2022 года Россией была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Луганская область, Кремль, Мариуполь, Херсонская область, Пасха, видео, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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