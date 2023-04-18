"Деградация Путина поражает". Подоляк прокомментировал "спецтур автора массовых убийств" по оккупированным территориям Украины

Подоляк отмечает деградацию Путина и его репутации, произошедшую за период развязанной им войны в Украине Фото: president.gov.ua

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявления ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", – написал Подоляк.

Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є «спецтур» автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами «своїх». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2023

Пресс-служба Путина 18 апреля заявила, что лидер страны-оккупанта побывал на временно оккупированных территориях Украины, посетив Херсонскую и Луганскую области. Судя по сказанной Путным на видео фразе: "Сейчас вот Пасха будет, да?", его визит мог состояться до 16 апреля.

18 марта, в годовщину незаконной аннексии Россией Крыма, Путин впервые с 2020 года приехал на временно оккупированный полуостров. Затем 19 марта глава Кремля побывал в Мариуполе Донецкой области.