"Деградация Путина поражает". Подоляк прокомментировал "спецтур автора массовых убийств" по оккупированным территориям Украины

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявления ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", – написал Подоляк.
Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є «спецтур» автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами «своїх».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2023
Пресс-служба Путина 18 апреля заявила, что лидер страны-оккупанта побывал на временно оккупированных территориях Украины, посетив Херсонскую и Луганскую области. Судя по сказанной Путным на видео фразе: "Сейчас вот Пасха будет, да?", его визит мог состояться до 16 апреля.
18 марта, в годовщину незаконной аннексии Россией Крыма, Путин впервые с 2020 года приехал на временно оккупированный полуостров. Затем 19 марта глава Кремля побывал в Мариуполе Донецкой области.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
В ходе псевдореферендумов в сентябре 2022 года Россией была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.