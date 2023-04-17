Киселев: Я не исключаю, что когда Путин одряхлеет, выживет из ума окончательно, заснет в луже собственной мочи

"Есть версия, что смерть Сталина была результатом некоего заговора и что [нарком внутренних дел СССР Лаврентий] Берия, которому фактически подчинялись органы безопасности, сделал так, что к Сталину не пришли вовремя врачи. Охрана не забила тревогу, увидев, что он лежит на полу в луже собственной мочи, побоялись вовремя его разбудить, поднять, попытаться оказать первую помощь, и в итоге он чуть ли не сутки пролежал вот так", – сказал он.

По словам Киселева, Берия решился на это, так как видел, что над ним "сгущаются тучи", и он получил поддержку со стороны других членов политбюро. Он считает, что они чувствовали, что их тоже могут вскоре коснуться репрессии.

"И плюс они видели, что он одряхлел, что он уже не тот, что у него нет прежней быстроты реакции, что он живет в придуманном мире. Я не исключаю того, что когда Путин одряхлеет, выживет из ума окончательно и заснет в луже собственной мочи, то какой-нибудь Патрушев или Бортников, перекрестившись, скажут: "Да ну его, не будем мы ему сейчас вызывать срочно бригаду врачей". Хотя у Сталина врачи не жили на ближней даче, Сталин вообще старался, чтобы там рядом с ним было меньше людей, он боялся в том числе, что и врачи могут ему что-нибудь там вколоть. У него даже, по-моему, медсестры рядом не было. А что касается Путина, в бункере у Путина дежурит целая бригада врачей – возможно, сразу нескольких специальностей, нескольких направлений", – сказал он.

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