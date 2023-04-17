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Киселев: Я не исключаю, что когда Путин одряхлеет, выживет из ума окончательно, заснет в луже собственной мочи

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Киселев: В бункере у Путина дежурит целая бригада врачей
Киселев: В бункере у Путина дежурит целая бригада врачей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может закончить свои дни так же, как советский диктатор Иосиф Сталин. Такое мнение высказал политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Есть версия, что смерть Сталина была результатом некоего заговора и что [нарком внутренних дел СССР Лаврентий] Берия, которому фактически подчинялись органы безопасности, сделал так, что к Сталину не пришли вовремя врачи. Охрана не забила тревогу, увидев, что он лежит на полу в луже собственной мочи, побоялись вовремя его разбудить, поднять, попытаться оказать первую помощь, и в итоге он чуть ли не сутки пролежал вот так", – сказал он.

По словам Киселева, Берия решился на это, так как видел, что над ним "сгущаются тучи", и он получил поддержку со стороны других членов политбюро. Он считает, что они чувствовали, что их тоже могут вскоре коснуться репрессии.

"И плюс они видели, что он одряхлел, что он уже не тот, что у него нет прежней быстроты реакции, что он живет в придуманном мире. Я не исключаю того, что когда Путин одряхлеет, выживет из ума окончательно и заснет в луже собственной мочи, то какой-нибудь Патрушев или Бортников, перекрестившись, скажут: "Да ну его, не будем мы ему сейчас вызывать срочно бригаду врачей". Хотя у Сталина врачи не жили на ближней даче, Сталин вообще старался, чтобы там рядом с ним было меньше людей, он боялся в том числе, что и врачи могут ему что-нибудь там вколоть. У него даже, по-моему, медсестры рядом не было. А что касается Путина, в бункере у Путина дежурит целая бригада врачей – возможно, сразу нескольких специальностей, нескольких направлений", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Решение о вторжении в Украину было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщало агентство Bloomberg 20 апреля 2022 года. По данным агентства, в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 27 февраля заявил, что Путин сузил свое окружение до людей, которые говорили ему только то, что он хотел услышать, и ценил лояльность выше компетентности. Как итог, решения, принятые им по поводу вторжения в Украину, базировались на глубоко ошибочных предположениях его соратников.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Евгений Киселев
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