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Киселев: Путин сидит в своем бункере, как староверы в тайге, и, возможно, искренне верит, что интернет – порождение ЦРУ и могут даже заразить его какой-нибудь цифровой заразой

 
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Путин очень избирательно пользуется каналами коммуникации
Путин очень избирательно пользуется каналами коммуникации
Фото: kremlin.ru

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин по натуре конспиролог и может искренне считать, что интернет опасен и является "порождением спецслужб". Такое мнение политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман напомнила, что, по рассказам многих знакомых с ним людей, Путин не пользуется интернетом, не умеет этого делать, а информацию для своих решений и действий президент страны-оккупанта берет из "папочек и бумажечек", которые ему готовит. окружение, тем самым формируя кругозор российского президента.

"Реально в XXI веке, когда [на повестке дня человечества] искусственный интеллект, Starlink и колонизация Марса, этот упырь, который не знает даже, что такое интернет, объявил войну, кошмарит Украину. Это же в голове не укладывается", – высказалась она.

Телеведущий в ответ сравнил Путина со староверами-отшельниками, которые не принимали новую реальность.

"Ну, знаете, ест такие люди – староверы, раньше уходили из мира в тайгу, чтобы сохранить [привычный уклад]... Они боялись наступления новой цивилизации, нового, незнакомого будущего и уходили в тайгу, где продолжали жить своей привычно жизнью", – пояснил он.

Киселев напомнил давнюю и в свое время широко известную в СССР историю об отшельниках Лыковых.

"В глухой сибирской тайге геологическая экспедиция наткнулась на семейство Лыковых. Несколько людей из этой семьи потом умерли, вполне возможно, заразившись какой-то хворью [от которой у них не было иммунитета], потому что они всю жизнь прожили в тайге, родившись там", – сказал он

Киселев видит здесь аналогию, отмечая, что с президентом РФ в каком-то смысле происходит то же самое,

"Путин – как эти Лыковы, и фамилия его Лыков на самом деле. Вот он сидит в своем бункере или резиденции, как староверы в тайге, и отказывается принимать существование интернета. И, возможно, он искренен, когда верит и говорит, что интернет – это порождение спецслужб, что придумали его в ЦРУ и с помощью интернета за ним будут следить и могут его даже заразить какой-нибудь цифровой заразой", – считает телеведущий.

Такое отношение к интернету – следствие присущего Путину отношения к миру в целом, полагает обозреватель.

"Он конспиролог же, потому что он верит в заговоры, в том числе в то, что Украина – результат конспирологической деятельности австро-венгерской разведки в союзе с большевиками… И он же еще не высказался по многим другим вопросам недавней новейшей истории. Он вам не такое еще расскажет, дайте только волю", – заключил Киселев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Главный редактор еще существовавшей на тот момент российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказывал в 2019-м году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о скептическом отношении президента РФ к интернету, который Путин, по его словам, считал "сплошной дезинформацией". В то же время, по словам российского лидера, за представленную ему информацию в "папочках" подготовившие ее генералы отвечали карьерой,

В интервью Бацман в 2020-м Венедиктов рассказал, что по соображениям безопасности у Путина нет мобильного телефона, а интернету он просто не доверяет, потому что это "зона дезинформации и манипуляции".

Путин не пользуется мобильным и интернетом, а всю информацию получает от узкого круга доверенных людей в папках. Об этом рассказал в интервью центру "Досье" сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, который в октябре 2022 года сбежал из России. По свидетельству Каракулова, Путин "оторван от мира" и "живет в информационном коконе", большую часть времени проводит в своих резиденциях и патологически боится за свою жизнь.

В ближайшее окружение Путина входит (и имеет на президента РФ значительное влияние) российский миллиардер, бизнесмен Юрий Ковальчук. Во время изоляции Путина в период пандемии COVID-19, когда он был малодоступен даже для близкого круга, Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, интернет, Украина, Кремль, ЦРУ, Евгений Киселев, Алеся Бацман, технологии, соцсети, резиденции, спецслужбы, телеведущий, интервью, будущее, дезинформация
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