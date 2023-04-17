Киселев: Путин сидит в своем бункере, как староверы в тайге, и, возможно, искренне верит, что интернет – порождение ЦРУ и могут даже заразить его какой-нибудь цифровой заразой

Бацман напомнила, что, по рассказам многих знакомых с ним людей, Путин не пользуется интернетом, не умеет этого делать, а информацию для своих решений и действий президент страны-оккупанта берет из "папочек и бумажечек", которые ему готовит. окружение, тем самым формируя кругозор российского президента.
"Реально в XXI веке, когда [на повестке дня человечества] искусственный интеллект, Starlink и колонизация Марса, этот упырь, который не знает даже, что такое интернет, объявил войну, кошмарит Украину. Это же в голове не укладывается", – высказалась она.
Телеведущий в ответ сравнил Путина со староверами-отшельниками, которые не принимали новую реальность.
"Ну, знаете, ест такие люди – староверы, раньше уходили из мира в тайгу, чтобы сохранить [привычный уклад]... Они боялись наступления новой цивилизации, нового, незнакомого будущего и уходили в тайгу, где продолжали жить своей привычно жизнью", – пояснил он.
Киселев напомнил давнюю и в свое время широко известную в СССР историю об отшельниках Лыковых.
"В глухой сибирской тайге геологическая экспедиция наткнулась на семейство Лыковых. Несколько людей из этой семьи потом умерли, вполне возможно, заразившись какой-то хворью [от которой у них не было иммунитета], потому что они всю жизнь прожили в тайге, родившись там", – сказал он
Киселев видит здесь аналогию, отмечая, что с президентом РФ в каком-то смысле происходит то же самое,
"Путин – как эти Лыковы, и фамилия его Лыков на самом деле. Вот он сидит в своем бункере или резиденции, как староверы в тайге, и отказывается принимать существование интернета. И, возможно, он искренен, когда верит и говорит, что интернет – это порождение спецслужб, что придумали его в ЦРУ и с помощью интернета за ним будут следить и могут его даже заразить какой-нибудь цифровой заразой", – считает телеведущий.
Такое отношение к интернету – следствие присущего Путину отношения к миру в целом, полагает обозреватель.
"Он конспиролог же, потому что он верит в заговоры, в том числе в то, что Украина – результат конспирологической деятельности австро-венгерской разведки в союзе с большевиками… И он же еще не высказался по многим другим вопросам недавней новейшей истории. Он вам не такое еще расскажет, дайте только волю", – заключил Киселев.
Главный редактор еще существовавшей на тот момент российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказывал в 2019-м году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о скептическом отношении президента РФ к интернету, который Путин, по его словам, считал "сплошной дезинформацией". В то же время, по словам российского лидера, за представленную ему информацию в "папочках" подготовившие ее генералы отвечали карьерой,
В интервью Бацман в 2020-м Венедиктов рассказал, что по соображениям безопасности у Путина нет мобильного телефона, а интернету он просто не доверяет, потому что это "зона дезинформации и манипуляции".
Путин не пользуется мобильным и интернетом, а всю информацию получает от узкого круга доверенных людей в папках. Об этом рассказал в интервью центру "Досье" сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, который в октябре 2022 года сбежал из России. По свидетельству Каракулова, Путин "оторван от мира" и "живет в информационном коконе", большую часть времени проводит в своих резиденциях и патологически боится за свою жизнь.
В ближайшее окружение Путина входит (и имеет на президента РФ значительное влияние) российский миллиардер, бизнесмен Юрий Ковальчук. Во время изоляции Путина в период пандемии COVID-19, когда он был малодоступен даже для близкого круга, Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.