Киселев: Путин сидит в своем бункере, как староверы в тайге, и, возможно, искренне верит, что интернет – порождение ЦРУ и могут даже заразить его какой-нибудь цифровой заразой

Бацман напомнила, что, по рассказам многих знакомых с ним людей, Путин не пользуется интернетом, не умеет этого делать, а информацию для своих решений и действий президент страны-оккупанта берет из "папочек и бумажечек", которые ему готовит. окружение, тем самым формируя кругозор российского президента.

"Реально в XXI веке, когда [на повестке дня человечества] искусственный интеллект, Starlink и колонизация Марса, этот упырь, который не знает даже, что такое интернет, объявил войну, кошмарит Украину. Это же в голове не укладывается", – высказалась она.

Телеведущий в ответ сравнил Путина со староверами-отшельниками, которые не принимали новую реальность.

"Ну, знаете, ест такие люди – староверы, раньше уходили из мира в тайгу, чтобы сохранить [привычный уклад]... Они боялись наступления новой цивилизации, нового, незнакомого будущего и уходили в тайгу, где продолжали жить своей привычно жизнью", – пояснил он.

Киселев напомнил давнюю и в свое время широко известную в СССР историю об отшельниках Лыковых.

"В глухой сибирской тайге геологическая экспедиция наткнулась на семейство Лыковых. Несколько людей из этой семьи потом умерли, вполне возможно, заразившись какой-то хворью [от которой у них не было иммунитета], потому что они всю жизнь прожили в тайге, родившись там", – сказал он

Киселев видит здесь аналогию, отмечая, что с президентом РФ в каком-то смысле происходит то же самое,

"Путин – как эти Лыковы, и фамилия его Лыков на самом деле. Вот он сидит в своем бункере или резиденции, как староверы в тайге, и отказывается принимать существование интернета. И, возможно, он искренен, когда верит и говорит, что интернет – это порождение спецслужб, что придумали его в ЦРУ и с помощью интернета за ним будут следить и могут его даже заразить какой-нибудь цифровой заразой", – считает телеведущий.

Такое отношение к интернету – следствие присущего Путину отношения к миру в целом, полагает обозреватель.

"Он конспиролог же, потому что он верит в заговоры, в том числе в то, что Украина – результат конспирологической деятельности австро-венгерской разведки в союзе с большевиками… И он же еще не высказался по многим другим вопросам недавней новейшей истории. Он вам не такое еще расскажет, дайте только волю", – заключил Киселев.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube