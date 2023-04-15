Ходжес: Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может

"Что Запад должен делать с проигравшей Россией? Распадется Россия или останется единой? И кто придет к власти в России?" – спросила Бацман.

По признанию Ходжеса, он не разделяет распространенное мнение о том, что преемник Путина может оказаться еще хуже.



"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений", – убежден он.

Поскольку Россия – федеративное государство и состоит из более чем 80 различных республик, территорий и стран, возможность ее распада, считает генерал, "очень реальна".

"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", – прогнозирует Ходжес.

Он добавил, что настроенные на автономию российские республики "ухватятся за возможность вырваться".

"И мы должны быть готовы к этому. Мы должны думать о последствиях массового притока беженцев, о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой. США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы определенно должны готовиться к последствиям", – заключил американский отставной генерал.

Ходжес и ранее прогнозировал распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube