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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Границы можно изменить. Настал момент для краха России – Буданов

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Буданов о России: Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны
Буданов о России: Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предсказал "сейсмические изменения" в России, которые сыграют свою роль в прекращении ее войны против Украины. Об этом Буданов говорил в интервью телеканалу ABC News, опубликованном 13 апреля.

Телеканал отмечает, что, говоря о России, Буданов "был настроен оптимистично".

Он пообещал, что Украина вернет себе Крым, а также высмеял ядерные угрозы президента России Владимира Путина и "зимнее наступление" РФ, которое привело к минимальным успехам и большим потерям российской армии.

Он также, глядя на карту России, "предсказал сейсмические изменения в соседней стране", говорится в материале.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", – цитирует Буданова ABC News. 

Издание LIGA.net в декабре 2022 года опубликовало фото карты РФ в кабинете Буданова – на ней территория этой страны разделена между другими государствами. 

Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Теги: карта, война России против Украины, Кирилл Буданов, распад России
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