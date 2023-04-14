Границы можно изменить. Настал момент для краха России – Буданов

Буданов о России: Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны Фото: gur.gov.ua

Телеканал отмечает, что, говоря о России, Буданов "был настроен оптимистично".

Он пообещал, что Украина вернет себе Крым, а также высмеял ядерные угрозы президента России Владимира Путина и "зимнее наступление" РФ, которое привело к минимальным успехам и большим потерям российской армии.

Он также, глядя на карту России, "предсказал сейсмические изменения в соседней стране", говорится в материале.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", – цитирует Буданова ABC News.

Издание LIGA.net в декабре 2022 года опубликовало фото карты РФ в кабинете Буданова – на ней территория этой страны разделена между другими государствами.