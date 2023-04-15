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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходжес: Надеюсь, российский народ сам передаст Путина Международному уголовному суду

 
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Ходжес подчеркнул, что не видит ни одного сценария развития событий, при котором США намеренно устранили бы Путина (на фото)
Ходжес подчеркнул, что не видит ни одного сценария развития событий, при котором США намеренно устранили бы Путина (на фото)
Фото: ЕРА

Россияне должны самостоятельно выдать правосудию своего президента Владимира Путина. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что не видит ни одного сценария развития событий, при котором США намеренно устранили бы президента страны-агрессора РФ.

"Я надеюсь, что российский народ сам передаст Путина Международному уголовному суду в Гааге, чтобы его осудили за убийство тысяч невиновных украинцев и депортацию тысяч украинских детей. Конец для Путина должен быть в зале суда. Соединенные Штаты должны больше поддерживать Международный уголовный суд. И я надеюсь, что правительство США решит ратифицировать Римский статут и стать его активным участником", – отметил Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Алеся Бацман, Римский статут, Бен Ходжес, война России против Украины, Международный уголовный суд, россияне
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