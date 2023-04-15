Ходжес: Надеюсь, российский народ сам передаст Путина Международному уголовному суду

Ходжес подчеркнул, что не видит ни одного сценария развития событий, при котором США намеренно устранили бы Путина (на фото) Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что не видит ни одного сценария развития событий, при котором США намеренно устранили бы президента страны-агрессора РФ.

"Я надеюсь, что российский народ сам передаст Путина Международному уголовному суду в Гааге, чтобы его осудили за убийство тысяч невиновных украинцев и депортацию тысяч украинских детей. Конец для Путина должен быть в зале суда. Соединенные Штаты должны больше поддерживать Международный уголовный суд. И я надеюсь, что правительство США решит ратифицировать Римский статут и стать его активным участником", – отметил Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube