В Венгрии назвали "символическим" ордер на арест Путина

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать", – сказал Модер.
Отвечая на вопрос, стоит ли преследовать Владимира Путина в суде, Модер сказал, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.
"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно" ни было ее достичь", — сказал он.
Ранее глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не будет арестовывать Путина, если он въедет в страну.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.