В Венгрии назвали "символическим" ордер на арест Путина

В Венгрии снова прокомментировали ордер МУС в отношении Путина Фото: kremlin.ru

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать", – сказал Модер.

Отвечая на вопрос, стоит ли преследовать Владимира Путина в суде, Модер сказал, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно" ни было ее достичь", — сказал он.

Ранее глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не будет арестовывать Путина, если он въедет в страну.