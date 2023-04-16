Киселев о вероятности избрания Галкина президентом РФ: А почему нет? Стал же Зеленский, актер комедийного жанра, совсем не комедийным президентом Украины

Галкин мог бы возглавить Россию подобно тому, как Зеленский стал президентом Украины, считает Киселев Скриншот: smotrim.ru

"По поводу Максима Галкина. Вы сказали, что он может президентским голосом говорить. Но, знаете, чем черт не шутит, он может и президентом России стать. Лайма Вайкуле, например, говорит, что Максим Галкин следующим президентом России вполне даже может быть", – предложила Бацман тему для обсуждения.

Политобозреватель обратил внимание, что подобный путь из шоу-бизнеса в политику уже проделал украинский лидер.

"Ну а почему нет. Стал же Владимир Зеленский, актер комедийного жанра, совсем не комедийным президентом Украины. А совершенно настоящим президентом Украины, который является одним из самых популярных, известных в мире политиков, которого признали персоной года по версии журнала Time вместе с украинским народом, с духом сопротивления украинского народа", – напомнил он.

Телеведущий знает о том, что есть люди, которые по-прежнему недолюбливают действующего президента Украины и у которых есть много вопросов к Зеленскому.

"Но я понимаю, что время задавать эти вопросы еще не настало. И я понимаю, что правы те, кто говорят: давайте разбор полетов отложим до того момента, когда Украина одержит победу в этой войне", – заключил Киселев.

7 декабря 2022 года журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины". В качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского на обложке журнала были изображены парамедик Юлия Паевская (Тайра), украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

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