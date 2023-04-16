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Киселев о вероятности избрания Галкина президентом РФ: А почему нет? Стал же Зеленский, актер комедийного жанра, совсем не комедийным президентом Украины

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Галкин мог бы возглавить Россию подобно тому, как Зеленский стал президентом Украины, считает Киселев
Галкин мог бы возглавить Россию подобно тому, как Зеленский стал президентом Украины, считает Киселев
Скриншот: smotrim.ru

Российский шоумен, телеведущий и пародист Максим Галкин мог бы по примеру президента Украины Владимира Зеленского стать главой российского государства. С возможностью такого сценария согласился политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"По поводу Максима Галкина. Вы сказали, что он может президентским голосом говорить. Но, знаете, чем черт не шутит, он может и президентом России стать. Лайма Вайкуле, например, говорит, что Максим Галкин следующим президентом России вполне даже может быть", – предложила Бацман тему для обсуждения.

Политобозреватель обратил внимание, что подобный путь из шоу-бизнеса в политику уже проделал украинский лидер.

"Ну а почему нет. Стал же Владимир Зеленский, актер комедийного жанра, совсем не комедийным президентом Украины. А совершенно настоящим президентом Украины, который является одним из самых популярных, известных в мире политиков, которого признали персоной года по версии журнала Time вместе с украинским народом, с духом сопротивления украинского народа", – напомнил он.

Телеведущий знает о том, что есть люди, которые по-прежнему недолюбливают действующего президента Украины и у которых есть много вопросов к Зеленскому.

"Но я понимаю, что время задавать эти вопросы еще не настало. И я понимаю, что правы те, кто говорят: давайте разбор полетов отложим до того момента, когда Украина одержит победу в этой войне", – заключил Киселев.

7 декабря 2022 года журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины". В качестве символов "духа Украины" рядом с центральным фото Зеленского на обложке журнала были изображены парамедик Юлия Паевская (Тайра), украинский ресторатор Евгений Клопотенко, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова и другие.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Киселев, шоу-бизнес, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, актер, президент, Максим Галкин, телеведущий, интервью, шоумен
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