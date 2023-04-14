"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе

Галкин: Просто живу, как считаю нужным и делюсь с вами приятными моментами Фото: maxgalkinru / Instagram

"Я тут подумал, что если бы я здесь в Instagram опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом. Но те, кто мне дорог – мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики – знают, как дела обстоят. И мне этого достаточно. Поэтому я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным, и делюсь с вами, дорогие подписчики, приятными моментами", – сказал Галкин.

Шоумен обратился к тем, кто клевещет на него.

"А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается", – заявил он.