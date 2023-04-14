Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
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"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе

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Галкин: Просто живу, как считаю нужным и делюсь с вами приятными моментами
Галкин: Просто живу, как считаю нужным и делюсь с вами приятными моментами
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 13 апреля в Instagram заявил, что намеренно не реагирует на клевету в свой адрес.

"Я тут подумал, что если бы я здесь в Instagram опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом. Но те, кто мне дорог – мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики – знают, как дела обстоят. И мне этого достаточно. Поэтому я занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным, и делюсь с вами, дорогие подписчики, приятными моментами", – сказал Галкин.

Шоумен обратился к тем, кто клевещет на него.

"А те, кто пишут небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается", – заявил он.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.

Теги: Россия, клевета, Максим Галкин, шоумен, хейтеры
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