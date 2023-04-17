Яценюк: Путин не сложил лапы, он не готов подписывать капитуляцию, он не готов даже на один сантиметр выйти из Украины

"Нам нужно быть крайне активными и отдавать себе отчет, что Путин не сложил свои лапы, что Путин не готов подписывать капитуляцию. Путин даже не готов на один сантиметр выйти из Украины самостоятельно. Его только отсюда выбить можно", – сказал он.

Экс-премьер Украины считает, что также "Путин не готов избавиться от какого-либо влияния в Европе, в Соединенных Штатах, в странах Глобального Юга, влияния в той части, чтобы вообще менять нарратив о том, что происходит в Украине".

Яценюк назвал Путина "мастером лжи" и отметил, что "Россия работает не только в Украине, но и за границей".

"Я вам приведу один пример. Один из крупнейших банков США Bank of America проводил видеоконференцию для клиентов и инвесторов. Эта видеоконференция была прервана. Ее отключили. Знаете, почему отключили? Ее отключили, потому что один из вице-президентов банка, я бы сказал, нехорошо высказался по отношению к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а один из профессоров из Университета Род-Айленда дал очень мрачную и неадекватную картину будущего Украины. На это можно было не обратить внимание. Но все это также может являться частью прямой или косвенной работы россиян", – объяснил Яценюк.

Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube