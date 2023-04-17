Яценюк: Путин не сложил лапы, он не готов подписывать капитуляцию, он не готов даже на один сантиметр выйти из Украины

"Нам нужно быть крайне активными и отдавать себе отчет, что Путин не сложил свои лапы, что Путин не готов подписывать капитуляцию. Путин даже не готов на один сантиметр выйти из Украины самостоятельно. Его только отсюда выбить можно", – сказал он.
Экс-премьер Украины считает, что также "Путин не готов избавиться от какого-либо влияния в Европе, в Соединенных Штатах, в странах Глобального Юга, влияния в той части, чтобы вообще менять нарратив о том, что происходит в Украине".
Яценюк назвал Путина "мастером лжи" и отметил, что "Россия работает не только в Украине, но и за границей".
"Я вам приведу один пример. Один из крупнейших банков США Bank of America проводил видеоконференцию для клиентов и инвесторов. Эта видеоконференция была прервана. Ее отключили. Знаете, почему отключили? Ее отключили, потому что один из вице-президентов банка, я бы сказал, нехорошо высказался по отношению к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а один из профессоров из Университета Род-Айленда дал очень мрачную и неадекватную картину будущего Украины. На это можно было не обратить внимание. Но все это также может являться частью прямой или косвенной работы россиян", – объяснил Яценюк.
Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций. Читайте полную версию интервью
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Российские власти неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов осенью 2022 года, не признанную ни Украиной, ни мировым сообществом.