Председателя КНР экс-премьер Украины называет Ши.

"Макрона Ши принимал так, как [президент РФ Владимир] Путин принимал Ши в Москве. Так Ши принимал Макрона. Какие мои выводы? К сожалению, у меня нет положительных выводов", – сказал Яценюк.

Он считает, что сейчас важно "сделать так, чтобы Россия прекратила войну против Украины, чтобы Россия вышла с украинских территорий и чтобы был реализован мир".

"В результате президент Франции туда поехал. И он еще туда повез делегацию из 54 бизнесменов. Так он туда поехал решать глобальную проблему войны и мира или он туда поехал зарабатывать деньги с китайцами? Нельзя посылать двойные сигналы", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины сделал вывод из визита Макрона в Пекин.

"Цель, с которой поехал Макрон, – если эта цель была заставить или получить от Китая заверения [...] о том, что они будут давить на Россию, чтобы Россия убралась с украинской территории, – эта цель не достигнута. Второе – получить четкую гарантию от Ши Цзиньпина о том, что Китай не будет поставлять вооружение и не будет помогать России в ее войне против Украины. Это также не было достигнуто", – считает Яценюк.

Он предполагает, что третьей целью Макрона было "получить четкую картину о том, что означает мирный план Китая, кроме того, чтобы объявить перемирие, сыграющее исключительно на руку Путину", и этого "тоже не было достигнуто".

"Что было достигнуто – это привезли делегацию бизнеса. Чего достиг в результате Китай? Во-первых, вы если посмотрите даже, как Ши Цзиньпин и Макрон выступали, Макрон выступал без бумажки, а Ши Цзиньпин читал по бумажке. И причем – знаете, как он читал? Он читал, в принципе, перефразированные тезисы самого Макрона, попахивающие таким антиамериканизмом. Цель Китая очень проста – оторвать Европу от Соединенных Штатов Америки. Все", – заявил Яценюк.

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