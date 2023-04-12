Яценюк: Макрон повез в Пекин 54 бизнесменов. Так он поехал решать проблему войны и мира или зарабатывать деньги с китайцами?

Председателя КНР экс-премьер Украины называет Ши.
"Макрона Ши принимал так, как [президент РФ Владимир] Путин принимал Ши в Москве. Так Ши принимал Макрона. Какие мои выводы? К сожалению, у меня нет положительных выводов", – сказал Яценюк.
Он считает, что сейчас важно "сделать так, чтобы Россия прекратила войну против Украины, чтобы Россия вышла с украинских территорий и чтобы был реализован мир".
"В результате президент Франции туда поехал. И он еще туда повез делегацию из 54 бизнесменов. Так он туда поехал решать глобальную проблему войны и мира или он туда поехал зарабатывать деньги с китайцами? Нельзя посылать двойные сигналы", – объяснил Яценюк.
Экс-премьер Украины сделал вывод из визита Макрона в Пекин.
"Цель, с которой поехал Макрон, – если эта цель была заставить или получить от Китая заверения [...] о том, что они будут давить на Россию, чтобы Россия убралась с украинской территории, – эта цель не достигнута. Второе – получить четкую гарантию от Ши Цзиньпина о том, что Китай не будет поставлять вооружение и не будет помогать России в ее войне против Украины. Это также не было достигнуто", – считает Яценюк.
Он предполагает, что третьей целью Макрона было "получить четкую картину о том, что означает мирный план Китая, кроме того, чтобы объявить перемирие, сыграющее исключительно на руку Путину", и этого "тоже не было достигнуто".
"Что было достигнуто – это привезли делегацию бизнеса. Чего достиг в результате Китай? Во-первых, вы если посмотрите даже, как Ши Цзиньпин и Макрон выступали, Макрон выступал без бумажки, а Ши Цзиньпин читал по бумажке. И причем – знаете, как он читал? Он читал, в принципе, перефразированные тезисы самого Макрона, попахивающие таким антиамериканизмом. Цель Китая очень проста – оторвать Европу от Соединенных Штатов Америки. Все", – заявил Яценюк.
Макрон и фон дер Ляйен приезжали в Китай 5 апреля. Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".
Перед поездкой в Китай президент Еврокомиссии подчеркнула, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Накануне визита Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.