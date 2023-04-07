Яценюк: Пугать третьей мировой войной не хочу, но Китай и Си Цзиньпин определились в понимании строения двуполярного мира

"Пугать третьей мировой войной я не хочу. Но Китай и Си определились. Они определились в понимании построения двуполярного мира, и второй полюс этого мира должен вертеться у Китая. А точнее, Китай должен возглавить этот процесс", – убежден Яценюк.

Для Китая российская агрессия против Украины стала очень важным уроком, считает украинский экс-премьер.

"Потому что если бы Россия, не дай бог, захватила Украину – конечно, следующим бы стал Тайвань, и не только Тайвань. То есть дальше была бы образована новая ось зла. И эта новая ось зла занялась бы тем, что уничтожала фактически демократический цивилизованный мир", – высказался он.

Считать, что демократия является основной на данный момент системой государственного управления во всем мире, – это заблуждение, предупредил Яценюк.

"Мы глубоко ошибаемся [насчет числа государств, которые можно назвать демократическими]. Более 60% населения мира живут в авторитарных и тоталитарных режимах. То есть за демократию и свободу нужно бороться каждый день", – подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

Он добавил, что количество демократических стран уменьшилось сейчас до уровня 1980 года, а не увеличилось.

"Поэтому Китай для себя принял решение строить новую модель мирового устройства, где в этой модели Китай должен играть ключевую и основную роль", – подытожил Яценюк.

ВИДЕО