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Яценюк: Пугать третьей мировой войной не хочу, но Китай и Си Цзиньпин определились в понимании строения двуполярного мира

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Си Цзиньпин всерьез хочет сделать Китай вторым полюсом влияния в мире наряду с США, считает Яценюк
Си Цзиньпин всерьез хочет сделать Китай вторым полюсом влияния в мире наряду с США, считает Яценюк
Фото: EPA

Для Китая российская агрессия против Украины стала очень важным уроком, не повлиявшим, однако, на замысел председателя КНР Си Цзиньпина сделать свою страну мировым полюсом влияния наравне с США. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Пугать третьей мировой войной я не хочу. Но Китай и Си определились. Они определились в понимании построения двуполярного мира, и второй полюс этого мира должен вертеться у Китая. А точнее, Китай должен возглавить этот процесс", – убежден Яценюк.

Для Китая российская агрессия против Украины стала очень важным уроком, считает украинский экс-премьер.

"Потому что если бы Россия, не дай бог, захватила Украину – конечно, следующим бы стал Тайвань, и не только Тайвань. То есть дальше была бы образована новая ось зла. И эта новая ось зла занялась бы тем, что уничтожала фактически демократический цивилизованный мир", – высказался он.

Считать, что демократия является основной на данный момент системой государственного управления во всем мире, – это заблуждение, предупредил Яценюк.

"Мы глубоко ошибаемся [насчет числа государств, которые можно назвать демократическими]. Более 60% населения мира живут в авторитарных и тоталитарных режимах. То есть за демократию и свободу нужно бороться каждый день", – подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

Он добавил, что количество демократических стран уменьшилось сейчас до уровня 1980 года, а не увеличилось.

"Поэтому Китай для себя принял решение строить новую модель мирового устройства, где в этой модели Китай должен играть ключевую и основную роль", – подытожил Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Российский блогер и юрист Марк Фейгин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что Пекин претендует и на часть территорий РФ. "Китай-то готов представлять [интересы] Путина. На своих условиях. Но они почему-то хотят все вместе и одновременно: прямо и Тайвань, и Дальний Восток, и Восточную Сибирь, и Забайкалье. Все наше, и вот еще что-нибудь дайте", – заявил он.

Исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Си Цзиньпин в новом переделе мира отводит России роль слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала Китая. В то же время, считает Денисенко, Си Цзиньпину нужна независимая Украина, потому что Китаю нужны диверсифицированные точки входа на рынок ЕС.

Си Цзиньпин готовит Китай к войне, заявило 29 марта издание Foreign Affairs.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, война, Си Цзиньпин, демократия, агрессия, Тайвань, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские оккупанты
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