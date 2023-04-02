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Шустер: Мир выходит на лобовое противостояние с диктаторами. Это напоминает преддверие Второй мировой войны

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Шустер: Люди в верхах не слушают друг друга и не слушают свой народ
Шустер: Люди в верхах не слушают друг друга и не слушают свой народ
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер заявил, что формирование диктаторских режимов в разных частях мира представляет угрозу для глобальной безопасности.

"Я встревожен тем, что происходит вокруг, вокруг Украины и вообще. Возьмем американско-китайские отношения. Китай считает, что Америка создает блок против него, значит это военная угроза. Экономическая угроза в том, что Америка реально может сказать: вы знаете, инновации наши, и мы вам не обязательно их дадим, чтобы вы производили в массовом порядке. Это очень напряженные отношения, которые могут вылиться в войну. Тайвань – очень живая история. [Глава КНР] Си Цзиньпин верит в то, что наступил момент заката Запада. То есть мы сегодня живем в эпоху заката господства белого человека. Вот в принципе то, что думает Си. Понимаете, и тут вот китайско-американские отношения супер напряжены", – заявил Шустер.

Не менее напряжены отношения у других стран, подчеркнул журналист.

"Берем Иран и Израиль – отношения супер напряжены. У Ирана может появиться ядерное оружие. Конечно, Израиль не будет на это просто так смотреть. Есть Северная Корея, которая все время всякие испытания проводит. Эти вот диктаторы... В Иране диктаторский режим, в Северной Корее, в России, в Китае. Сейчас, я думаю, мы выходим на лобовое противостояние. Превратиться ли это во что-то вроде Третьей мировой войны, или же найдется какой-то разум, чтобы это остановить? Проблема, что разума нет. [Президент РФ ВладимирПутин, Си, иранские аятоллы и северокорейский лидер — они все борются за выживание", – сказал Шустер.

Запад, по его словам, представляет открытое общество, которое более динамично, и именно из-за своей открытости "популистские диктаторы" представляют для него угрозу.

"Понимаете, [Премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан, [президент ТурцииРеджеп Эрдоган, у которых тоже свои интересы, абсолютно они разные, но свои. И вот формируется такая  диктаторская история, которая мне даже немножко напоминает преддверие Второй мировой. Поэтому это меня тревожит, я думаю, что это должно тревожить каждого. Где найти этот разум? Где найти этот общий язык? Сегодня становится все сложнее и сложнее. Люди перестали слушать друг друга. Я имею в виду люди в верхах – они не слушают друг друга и даже не слушают свой народ. Иран не слушает свой народ абсолютно. И Северная Корея – она живет в голоде, там реально угроза вымирания, а ракеты идут налево и направо", — подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Иран, Турция, Китай, Израиль, Савик Шустер, Северная Корея, война, Венгрия, Си Цзиньпин, Тайвань, Вторая мировая война, Алеся Бацман, третья мировая война, война России против Украины, диктатор
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