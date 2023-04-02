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Шустер: Трамп должен будет ответить на все вопросы в суде. Это не помешает ему проводить президентскую кампанию

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Шустер считает, что Трамп попытается использовать уголовное преследование в своих политических целях
Шустер считает, что Трамп попытается использовать уголовное преследование в своих политических целях
Фото: EPA

Экс-президент США Дональд Трамп может быть избран, даже находясь в тюрьме. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Большое жюри присяжных в штате Нью-йорк, Манхэттенский окружной суд, дал право выдвинуть уголовное обвинение Дональду Трампу. Это первое в истории уголовное обвинение, которое предъявляется бывшему президенту. Вот это большое жюри имеет право выдвигать обвинения, а присяжные в зале суда уже будут решать, виновен или не виновен. Трамп должен будет ответить на все вопросы в суде. Потому что прокурор считает, что обвинения обоснованы", – рассказал Шустер.

По его мнению, судебное разбирательство не будет препятствием для проведения предвыборной кампании Трампа.

"Это не будет мешать Трампу проводить его президентскую кампанию, если он станет кандидатом от Республиканской партии. И он даже может быть избран президентом, находясь в тюрьме. Поэтому тут не надо говорить о том, что каким-то образом политическая карьера Трампа пострадает. Я думаю, что его сторонники настолько в нем уверены, что это решение большого жюри в Нью-Йорке не повлияет на их позицию", – сказал Шустер.

Обвинение Трампу выдвинули в том, что он накануне выборов заплатил за молчание порнозвезде $130 тыс. из своего предвыборного фонда, напомнила Бацман и поинтересовалась, не сможет ли это сыграть на руку Трампу.

"Деньги были перечислены за несколько дней до президентских выборов 2016 года. За несколько дней до выборов будущий президент взял деньги из фонда, из которого он не мог оплачивать личный интерес. То есть сказать порнозвезде, что она не должна рассказывать ни о чем, что между ними было, и заплатить за это деньги за несколько дней до выборов – это достаточно хулиганская история. В понимающем американском обществе это пятно, которое не смоешь. Но, как мы видим, понимающие общество – это никак не большинство. А трампистов это скорее взбодрит, чем обескуражит. Они будут ходить в футболках, и у них на груди будет Трамп в наручниках, если он получит номинацию. Я думаю, что он попытается это использовать, но не получится. Если я бы был одним из лидеров Республиканской партии США, мне было бы стыдно за таких лидеров, как Трамп. Он хороший продавец, как я говорю, идеологии. Он продает пустоту, и поэтому я не думаю, что он будет следующим президентом США", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.

30 марта 2023 года суд присяжных в Нью-Йорке проголосовал за предъявление обвинений Трампу по делу о выплате "денег за молчание" порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Таким образом, Трамп стал первым в США экс-президентом, которому выдвинули обвинение по уголовному делу.

31 марта Трамп выпустил заявление, в котором предъявление обвинения назвал "политическим преследованием" и вмешательством в выборы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, Алеся Бацман, Дональд Трамп, политика, выборы в США, обвинение
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