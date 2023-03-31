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Трампу выдвинули обвинение по уголовному делу. Такое происходит впервые в истории США

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Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения
Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения
Фото: ЕРА

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 марта проголосовал за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сначала сообщил, ссылаясь на свои источники, CNN, позже окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил эту информацию.

"Сегодня вечером мы связались с адвокатом г-на Трампа, чтобы согласовать его сдачу окружному прокурору Манхэттена для предъявления обвинения по обвинительному заключению Верховного суда, которое остается за печатью. Указания будут даны, когда будет выбрана дата предъявления обвинения", – говорится в сообщении офиса окружного прокурора. 

Адвокат Трампа сказал CNN, что экс-президент, скорее всего, предстанет перед судом на следующей неделе. 

По данным вещателя, обвинения выдвинуты по делу о выплате "денег за молчание" порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Расследование касается самой выплаты и компенсации адвокату Трампа Майклу Коэну. 

Обвинение имеет историческое значение, так как Трамп стал первым в США экс-президентом, которому выдвинули обвинение по уголовному делу, отмечает CNN

Расследование о выплате "денег за молчание" Клиффорд началось еще во время президентства Трампа.

Газета The Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию, но позже признал, что выплатил Клиффорд $130 тыс.

Сам Трамп отрицал связь. 

Согласно данным CNN, в судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также вознаградить его премией, говорится в материале. 

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования. Канал объяснил, что сама по себе выплата денег за молчание не является незаконной, но, согласно данным CNN, компания Трампа оформила компенсацию Коэну как юридические расходы.

Поэтому речь может идти о фальсификации деловой документации: официально обвинения не обнародованы, но ранее прокуроры рассматривали возможность предъявления Трампу обвинения в фальсификации деловой документации первой степени за фальсификацию документации с намерением совершить другое преступление или помочь или скрыть другое преступление. 

Это тяжкое преступление, оно влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от года до четырех лет, объяснил канал. Однако прокурорам нужно будет доказать, что у Трампа було намерение совершить другое преступление.  

Это второе преступление может быть нарушением избирательного законодательства, добавляет The New York Times. Издание пишет, что прокуроры Брэгга могут утверждать, что выплата Клиффорд представляет собой незаконный вклад в кампанию Трампа: деньги заставили актрису молчать, помогая его кандидатуре в критический момент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дональд Трамп, расследование, Манхэттен, обвинение, Сторми Дэниелс, присяжные, суд присяжных, прокурор
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