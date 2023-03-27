Трамп заявил, что в случае избрания его президентом сможет остановить войну РФ против Украины "в течение 24 часов"

Он заявил, что президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после того, как он проиграл выборы Джо Байдену, что, по словам Трампа, стало "катастрофой". Также Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она не пытается вести переговоры с Путиным.
По словам экс-президента, он может завершить войну "очень быстро", если его снова изберут президентом.
"Когда я говорю так, я собираюсь добиться урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я – единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", – сказал политик.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.
Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.
Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос", как только вновь станет президентом США.
6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хэннити Трамп уточнил, что он мог бы договориться о прекращение войны ценой оккупации Россией территорий Украины. "В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили", – сказал он.