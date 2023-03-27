Трамп заявил, что в случае избрания его президентом сможет остановить войну РФ против Украины "в течение 24 часов"

Он заявил, что президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после того, как он проиграл выборы Джо Байдену, что, по словам Трампа, стало "катастрофой". Также Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она не пытается вести переговоры с Путиным.

По словам экс-президента, он может завершить войну "очень быстро", если его снова изберут президентом.

"Когда я говорю так, я собираюсь добиться урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я – единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", – сказал политик.