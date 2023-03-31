Трамп назвал "охотой на ведьм" и "политическим преследованием" обвинение по уголовному делу

Заявление цитирует CNN.
Трамп считает, что во время его президентства и "даже до того", как его привели к присяге, демократы "вели охоту на ведьм", якобы чтобы уничтожить движение "Сделаем Америку снова великой".
Он упомянул вмешательство в выборы в 2016 году, расследование о возможном сговоре администрации Трампа с Кремлем, скандал вокруг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году и две "мистификации" импичмента.
Трамп заявил, что "Брэгг, которого выбрал и финансировал Джордж Сорос, – это позор". Прокурор, по его мнению, выполняет "грязную работу" нынешнего президента США Джо Байдена.
"Я верю, что эта охота на ведьм обернется для Джо Байдена серьезным ударом", – резюмировал он.
Кроме того, как отмечает Axios, Трамп начал сбор средств на основании обвинительного заключения.
Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.
30 марта 2023 года суд присяжных в Нью-Йорке проголосовал за предъявление обвинений Трампу по делу о выплате "денег за молчание" порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Таким образом, Трамп стал первым в США экс-президентом, которому выдвинули обвинение по уголовному делу.