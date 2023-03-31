Трамп назвал "охотой на ведьм" и "политическим преследованием" обвинение по уголовному делу

Трамп считает, что "охота на ведьм обернется для Байдена серьезным ударом" Фото: ЕРА

Заявление цитирует CNN.

Трамп считает, что во время его президентства и "даже до того", как его привели к присяге, демократы "вели охоту на ведьм", якобы чтобы уничтожить движение "Сделаем Америку снова великой".

Он упомянул вмешательство в выборы в 2016 году, расследование о возможном сговоре администрации Трампа с Кремлем, скандал вокруг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году и две "мистификации" импичмента.

Трамп заявил, что "Брэгг, которого выбрал и финансировал Джордж Сорос, – это позор". Прокурор, по его мнению, выполняет "грязную работу" нынешнего президента США Джо Байдена.

"Я верю, что эта охота на ведьм обернется для Джо Байдена серьезным ударом", – резюмировал он.

Кроме того, как отмечает Axios, Трамп начал сбор средств на основании обвинительного заключения.