Шустер: Если Китай решит идти в Тайвань военным путем, несомненно, будут санкции. Товарооборот с США и Европой захлопнется

"Если вдруг Китай решит устранять проблему Тайваня военным путем, то несомненно, будут санкции. Весь товарооборот с Америкой и Европой просто захлопнется, его не будет. Если Китай смотрит на шаг вперед, то для них российские энергоносители – это очень важно. Плюс у Китая нету других крупных союзников. То есть у Китая, кроме России, нет никого. Ну кто, Иран, что ли? Как-то смешно. А у Соединенных Штатов – Евросоюз, НАТО, реально есть такой большой военно-политический альянс. Поэтому Китаю уже нужно анализировать сценарий, что они идут в Тайвань военным путем и получают американско-европейские санкции. Поэтому Россия, именно путинская Россия, очень нужна. Поэтому они так себя ведут", — подчеркнул Шустер.
По его словам, скрыть поставки вооружения в РФ будет невозможно.
"Если речь идет о стрелковом оружии, о легком вооружении, то это можно спрятать. Вот когда речь идет о дронах — это скрыть нельзя. Они могут поставлять артиллерийские снаряды, это можно скрыть, потому что меняешь надписи, сложно сказать, чье это производство", — сказал Шустер.
При этом он не исключил вероятность поставок китайского вооружения в РФ через третьи страны.
"Но когда они... Я надеюсь, что нет, но если они начнут поставлять в Россию более современную военную технику, то это, конечно, уже будет лицом в грязь – это уже видит весь мир. Поэтому я думаю, что это не будут открытые поставки, по меньшей мере сейчас. Если вдруг Тайвань, тогда уже никто скрывать ничего не будет. А пока я думаю, что Китаю невыгодно. Особенно если они хотят утвердить себя в роли миротворца", — сказал Шустер.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.
По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.
29 марта Foreign Affairs сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войне. По информации издания, в одном из выступлений он прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". Он назвал США противником Китая и причиной текущих проблем Китая.