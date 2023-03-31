Шустер: Если Китай решит идти в Тайвань военным путем, несомненно, будут санкции. Товарооборот с США и Европой захлопнется

"Если вдруг Китай решит устранять проблему Тайваня военным путем, то несомненно, будут санкции. Весь товарооборот с Америкой и Европой просто захлопнется, его не будет. Если Китай смотрит на шаг вперед, то для них российские энергоносители – это очень важно. Плюс у Китая нету других крупных союзников. То есть у Китая, кроме России, нет никого. Ну кто, Иран, что ли? Как-то смешно. А у Соединенных Штатов – Евросоюз, НАТО, реально есть такой большой военно-политический альянс. Поэтому Китаю уже нужно анализировать сценарий, что они идут в Тайвань военным путем и получают американско-европейские санкции. Поэтому Россия, именно путинская Россия, очень нужна. Поэтому они так себя ведут", — подчеркнул Шустер.

По его словам, скрыть поставки вооружения в РФ будет невозможно.

"Если речь идет о стрелковом оружии, о легком вооружении, то это можно спрятать. Вот когда речь идет о дронах — это скрыть нельзя. Они могут поставлять артиллерийские снаряды, это можно скрыть, потому что меняешь надписи, сложно сказать, чье это производство", — сказал Шустер.

При этом он не исключил вероятность поставок китайского вооружения в РФ через третьи страны.

"Но когда они... Я надеюсь, что нет, но если они начнут поставлять в Россию более современную военную технику, то это, конечно, уже будет лицом в грязь – это уже видит весь мир. Поэтому я думаю, что это не будут открытые поставки, по меньшей мере сейчас. Если вдруг Тайвань, тогда уже никто скрывать ничего не будет. А пока я думаю, что Китаю невыгодно. Особенно если они хотят утвердить себя в роли миротворца", — сказал Шустер.

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