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Яценюк: Раньше в ЕС все решали Франция и Германия. Сейчас стал мощным восточноевропейский фланг и Польша в авангарде

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Яценюк отметил, что Польше удалось то, что не получилось у Украины
Яценюк отметил, что Польше удалось то, что не получилось у Украины
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

"То, как поляки помогают Украине – это вообще беспрецедентно. И вы видите, вообще все отошло в прошлое, прошлое отошло в прошлое. Уже нет исторических споров. Уже нет такого политического напряжения между нашими странами, исторического напряжения, даже такого эмоционального напряжения, которое было по разной оценке трагических исторических событий, которые были между нашими народами", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас Украина и Польша обсуждают не трагедии, а как предотвратить и одолеть трагедию.

"Уровень визита, который польские власти и польский президент дали Зеленскому, очень хорош. И основное – это тепло, это очень достойно. И поэтому и поляки, и вообще Восточная Европа после [начала] полномасштабной войны России против Украины заняла совсем другое место даже в самом Европейском союзе. Раньше, как правило, все решалось исключительно двумя странами в ЕС – Германией и Францией. Сейчас – нет. Сейчас, я считаю, что восточноевропейский фланг стран стал чрезвычайно мощным. И Польша здесь в авангарде", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что украинцам нужно было давно брать пример с поляков.

"Потому что мы практически вышли из-под советского ига плюс-минус одинаково, но поляки сделали то, что не удалось сделать Украине. Тогда не удалось. А сейчас другого варианта нет, должно получиться", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.

В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.

Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.

Зеленский и Моравецкий также подписали документ о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности: БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.

Кроме того, Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената.

По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Германия, Арсений Яценюк, Украина, Польша, Франция, украинцы
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