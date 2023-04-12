Яценюк: Раньше в ЕС все решали Франция и Германия. Сейчас стал мощным восточноевропейский фланг и Польша в авангарде

Яценюк отметил, что Польше удалось то, что не получилось у Украины Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"То, как поляки помогают Украине – это вообще беспрецедентно. И вы видите, вообще все отошло в прошлое, прошлое отошло в прошлое. Уже нет исторических споров. Уже нет такого политического напряжения между нашими странами, исторического напряжения, даже такого эмоционального напряжения, которое было по разной оценке трагических исторических событий, которые были между нашими народами", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас Украина и Польша обсуждают не трагедии, а как предотвратить и одолеть трагедию.

"Уровень визита, который польские власти и польский президент дали Зеленскому, очень хорош. И основное – это тепло, это очень достойно. И поэтому и поляки, и вообще Восточная Европа после [начала] полномасштабной войны России против Украины заняла совсем другое место даже в самом Европейском союзе. Раньше, как правило, все решалось исключительно двумя странами в ЕС – Германией и Францией. Сейчас – нет. Сейчас, я считаю, что восточноевропейский фланг стран стал чрезвычайно мощным. И Польша здесь в авангарде", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что украинцам нужно было давно брать пример с поляков.

"Потому что мы практически вышли из-под советского ига плюс-минус одинаково, но поляки сделали то, что не удалось сделать Украине. Тогда не удалось. А сейчас другого варианта нет, должно получиться", – подчеркнул Яценюк.

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