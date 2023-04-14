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Яценюк: Российская агентура в Украине никуда не делась. Они притихли. Сети существуют, финансируются и ждут своего времени

 
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Яценюк: Сети сейчас спящие, но они есть, они финансируются. Они ждут своего времени так же, как они ждали перед широкомасштабным вторжением
Яценюк: Сети сейчас спящие, но они есть, они финансируются. Они ждут своего времени так же, как они ждали перед широкомасштабным вторжением
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В украинских правоохранительных органах и в украинском правительстве на протяжении длительного времени работали российские агенты, заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Яценюк подчеркнул, что будучи главой правительства, "увольнял их пачками".

Политик уверен, что Россия с первого дня восстановления украинской независимости не просто сохранила всю свою резидентуру, которая была в Украине, прямую и косвенную, но и усилила ее. 

"Речь идет о чрезвычайно широких слоях как политического, так и медийного истеблишмента. И агентуры в органах безопасности и Министерстве обороны. В 25-й раз повторюсь, что когда я стал премьер-министром, то до этого кто у нас был министром обороны? Гражданин Российской Федерации. Кто у нас был руководителем "Укроборонпрома"? Также российский агент. Кто у нас был главой Службы безопасности? Также российский гражданин и российский агент. Кто был министром внутренних дел? Однозначно их резидентура, [Виталий] Захарченко. То есть это была одна из самых мощных российских сетей в украинских властях. Это была одна из самых мощных российских сетей в украинском секторе безопасности и обороны", – заявил Яценюк.

По его мнению, это относилось и к СМИ, и к финансовой системе: множеством предприятий владели россияне, они руководили государственными компаниями, а российские банки "ходили по украинским клиентам и по украинской финансовой системе более свободно, чем у себя в России".

"Тут были медведчуки, тут работали шарии. Тут, если взять список всех этих фамилий, всех депутатов ОПЗЖ, всех этих ведущих телеканалов, всех этих экспертов разного рода институтов, – это же создана очень мощная машина психологической войны и промывки мозгов", – считает политик. 

Он убежден, что именно это побуждало президента РФ Владимира Путина принимать решения о широкомасштабной агрессии против Украины. 

"Это не только было, это я не в прошлом времени говорю. Я говорю, что по состоянию на сегодняшний день эти проблемы не решены... Поэтому мой вывод один – что Украине крайне важно усиливать нашу контрразведку. Работы невероятное количество. По моему опыту, они никуда не делись: эта вся агентура. Они притихли. Сети сейчас спящие, но они есть, они финансируются. Они ждут своего времени так же, как они ждали в свое время перед широкомасштабным вторжением. Так же, как они ждали своего времени в 2014 году перед началом войны России против Украины. Так же, как они работали на Майдане в 2013 году и в 2014 году. Так же, как они работали в 2004 году", – подчеркнул бывший премьер. 

Он также обратил внимание на то, что российская агентура активно работает не только в Украине, но и за рубежом.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным Яценюка, российская сеть агентов в Украине была и сохраняется как минимум в четырех сферах

О том, что после распада СССР в Украине осталось много скрытой российской агентуры, которая продвигалась в высшие эшелоны власти, заявлял также председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж. 

В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины, рассказывал бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евромайдан, Арсений Яценюк, Виталий Захарченко, Майдан, контрразведка, гибридная война, война России против Украины, россияне
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