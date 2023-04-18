ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сейчас вот Пасха будет, да?" Кремль заявил о визите Путина на оккупированные территории Украины, но оказалось, что видео старое

 
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Путин нечаянно произнес фразу, по которой можно сделать вывод: если он и посещал оккупированные украинские территории, то это было до Пасхи
Путин нечаянно произнес фразу, по которой можно сделать вывод: если он и посещал оккупированные украинские территории, то это было до Пасхи
Фото: kremlin.ru

Пресс-служба президента РФ Владимира Путина 18 апреля заявила, что лидер страны оккупанта побывал на временно оккупированных территориях Украины.

Утверждается, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Последний эпизод, снятый на видео, дал основания полагать, что "поездка" президента страны-оккупанта была снята заранее (конкретную дату в Кремле не называли). Российские СМИ заметили, что Путин, держа в руках икону, говорит: "Сейчас же вот Пасха будет, да?" Эта фраза может свидетельствовать о том, что встреча российского лидера с военными состоялась за некоторое время до 16 апреля.

После того как эту деталь заметили СМИ, в Кремле отредактировали запись, заглушив в ней слово "будет". В видеосюжете о незаконной поездке Путина в Украину, доступном на официальном сайте президента РФ, сейчас в этом фрагменте записи лидер страны-оккупанта шевелит губами, но звук посреди фразы пропадает.

Однако фразу целиком можно расслышать на оригинальном видео, которое разместило в YouTube издание "Медуза".

ВИДЕО
Видео: Meduza / YiuTube

Предыдущий визит Путина на временно оккупированную территорию Украины, в Мариуполь Донецкой области (как утверждает Кремль, он состоялся 19 марта), также закончился конфузом с видео. Во время встречи президента страны-оккупанта с местными жителями женщина за кадром крикнула: "Это все неправда, это напоказ". Фраза попала на официальные видео и была опубликована на сайте Кремля, но впоследствии сюжет был перемонтирован и крик из него убрали.

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей убежден, что у Путина есть двойник, который иногда его заменяет на публичных мероприятиях. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Соловей считает, что последние поездки на оккупированные территории Украины – в Крым и Мариуполь – совершал двойник Путина.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В ходе псевдореферендумов в сентябре 2022 года Россией была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Владимир Путин, Луганская область, Кремль, оккупация, Херсонская область, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, ЛНР, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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