"Отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН". Подоляк отреагировал на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей и военнопленных

"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Судя по всему – да [недостаточно], если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", – написал Подоляк.
Щодня докази жорстоких ru-злочинів. Масових, системних, навмисних. Проти військовополонених. Проти цивільних. Проти дітей... Мало? Зважаючи на все, так, якщо огидна фізіономія колективного вбивці сидить в @UN, #МОК прагне росіян на Олімпіаді, а «Росатом» не під санкціями.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2023
За убийства российскими оккупантами украинских детей будет жесткое и справедливое наказание, заявил 17 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
17 апреля правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.
Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.
Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.
Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.