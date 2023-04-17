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"Отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН". Подоляк отреагировал на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей и военнопленных

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Подоляк призывает мировое сообщество к более жесткой реакции на российские военные преступления
Подоляк призывает мировое сообщество к более жесткой реакции на российские военные преступления
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал 17 апреля в Twitter свидетельства наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, об убийствах украинских мирных жителей и военнопленных, заявив о недостаточно сильной реакции мира на российские военные преступления.

"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Судя по всему – да [недостаточно], если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", – написал Подоляк.

За убийства российскими оккупантами украинских детей будет жесткое и справедливое наказание, заявил 17 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Контекст:

17 апреля правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.

Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.

Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.

Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.

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