"Отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН". Подоляк отреагировал на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей и военнопленных

"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Судя по всему – да [недостаточно], если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", – написал Подоляк.

Щодня докази жорстоких ru-злочинів. Масових, системних, навмисних. Проти військовополонених. Проти цивільних. Проти дітей... Мало? Зважаючи на все, так, якщо огидна фізіономія колективного вбивці сидить в @UN, #МОК прагне росіян на Олімпіаді, а «Росатом» не під санкціями. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2023

За убийства российскими оккупантами украинских детей будет жесткое и справедливое наказание, заявил 17 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.