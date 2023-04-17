Экс-заключенный вагнеровец рассказал о казнях пленных украинцев на камеру по приказу Пригожина

"Если есть информация для штаба, он [Пригожин] оставлял командиров взвода, командиров направления – он оставлял для беседы. Из 100 троих он оставит, а остальных нам приходилось ликвидировать в ноль. Мы их уничтожали: нам давали команду, и мы выполняли", – рассказал он.

На вопрос основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, каким образом они убивали пленных, он ответил, что чаще всего ножом.

"Втык ножом, просто перерезали глотку. Да, снимали на видео. Когда он говорил кувалду, мы брали кувалду и забивали. Это его метод – нашего Пригожина, он любитель. Это страшный человек на самом деле", – сказал он.