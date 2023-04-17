Экс-заключенный вагнеровец рассказал о казнях пленных украинцев на камеру по приказу Пригожина

"Если есть информация для штаба, он [Пригожин] оставлял командиров взвода, командиров направления – он оставлял для беседы. Из 100 троих он оставит, а остальных нам приходилось ликвидировать в ноль. Мы их уничтожали: нам давали команду, и мы выполняли", – рассказал он.
На вопрос основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, каким образом они убивали пленных, он ответил, что чаще всего ножом.
"Втык ножом, просто перерезали глотку. Да, снимали на видео. Когда он говорил кувалду, мы брали кувалду и забивали. Это его метод – нашего Пригожина, он любитель. Это страшный человек на самом деле", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Азамата Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева, которых завербовал владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин, а президент РФ Владимир Путин в связи с этим подписал помилование. Указывается, что они находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину. Он заявляет, что вагнеровцы совершают военные преступления в Украине по личному приказу Пригожина.