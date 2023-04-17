"При мне расстреляли человек 70". Экс-заключенный вагнеровец рассказал, что россияне делают с "отказниками"

Российские оккупанты пытают и убивают своих, рассказал воевавший в "Вагнере" бывший заключенный Фото: EPA

Савичев рассказал, что за невыполнение приказа российских солдат пытали, в частности связывали пополам, после чего передавали ФСБ. За отказ идти воевать их просто расстреливали.

"При мне расстреляли человек 70", – сказал он. По его словам, все они бывшие заключенные. Савичев лично знал около восьми человек. Из них четверо были в его подразделении.

Одного из бойцов с позывным Разумный казнили демонстративно в присутствии новоприбывших заключенных, рассказал Савичев.

"Он напился и взял пять человек, ахматовцев, в плен, чуть их не расстрелял", – сказал он.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который говорил с Савичевым, добавил, что из-за этого инцидента возник конфликт между Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Также вагнеровец отметил, что замначальника 1-й разведгруппы по прозвищу Валуич лично расстреливал провинившихся, а также издевался над бывшими заключенными.