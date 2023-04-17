"При мне расстреляли человек 70". Экс-заключенный вагнеровец рассказал, что россияне делают с "отказниками"

Савичев рассказал, что за невыполнение приказа российских солдат пытали, в частности связывали пополам, после чего передавали ФСБ. За отказ идти воевать их просто расстреливали.
"При мне расстреляли человек 70", – сказал он. По его словам, все они бывшие заключенные. Савичев лично знал около восьми человек. Из них четверо были в его подразделении.
Одного из бойцов с позывным Разумный казнили демонстративно в присутствии новоприбывших заключенных, рассказал Савичев.
"Он напился и взял пять человек, ахматовцев, в плен, чуть их не расстрелял", – сказал он.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который говорил с Савичевым, добавил, что из-за этого инцидента возник конфликт между Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Также вагнеровец отметил, что замначальника 1-й разведгруппы по прозвищу Валуич лично расстреливал провинившихся, а также издевался над бывшими заключенными.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Азамата Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева, которых завербовал владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин, а президент РФ Владимир Путин в связи с этим подписал помилование. Указывается, что они находятся в России. На протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину. Он заявляет, что вагнеровцы совершают военные преступления в Украине по личному приказу Пригожина.