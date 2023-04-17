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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил". Экс-вагнеровец рассказал об убийствах мирных жителей в Украине

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Российский оккупант рассказал о приказах убивать мирных украинцев
Российский оккупант рассказал о приказах убивать мирных украинцев
Фото: EPA

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал 17 апреля в YouTube расследование о военных преступлениях частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Экс-осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.

Улдаров, который был в числе 5-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", рассказал, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". Он приехал в числе последней группы вагнеровцев в количестве 150 человек.

"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – сказал Улдаров.

Он рассказал, что, когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома.

"Я выполнил команду. Я положил там всех со своей группой, мы всех оставили там. Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – рассказал Улдаров.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные.

В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращенаВ британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ. Он также начал активно жаловаться на нехватку боеприпасов у его наемников и обвинил российское военное командование в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: убийство, дети, расследование, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские оккупанты
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