"Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил". Экс-вагнеровец рассказал об убийствах мирных жителей в Украине

Улдаров, который был в числе 5-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", рассказал, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". Он приехал в числе последней группы вагнеровцев в количестве 150 человек.
"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – сказал Улдаров.
Он рассказал, что, когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома.
"Я выполнил команду. Я положил там всех со своей группой, мы всех оставили там. Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – рассказал Улдаров.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные.
В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращена. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ. Он также начал активно жаловаться на нехватку боеприпасов у его наемников и обвинил российское военное командование в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер".