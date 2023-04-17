"Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил". Экс-вагнеровец рассказал об убийствах мирных жителей в Украине

Улдаров, который был в числе 5-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", рассказал, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". Он приехал в числе последней группы вагнеровцев в количестве 150 человек.

"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – сказал Улдаров.

Он рассказал, что, когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома.

"Я выполнил команду. Я положил там всех со своей группой, мы всех оставили там. Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – рассказал Улдаров.