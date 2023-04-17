Экс-осужденный вагнеровец рассказал, как забросал гранатами и поджег яму с телами убитых и раненых россиян и украинцев

По его словам, это произошло в Бахмуте неподалеку от консервного завода. Оккупанты расстреляли тех, кто не хотел идти в бой, а также пленных украинцев. Тела были сброшены в ров два метра глубиной и 1,2 метра шириной.
"Во рву примерно человек 60 точно было. Криков и стонов не было, но эта куча дышала. Мне был приказ: прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши, валить всех. Что мне было приказано, то я и сделал. Это было 19−20 января, потому что 23 января меня уже ранило", – рассказал он.
По словам Савичева, он бросил в яму в общей сложности около 30 гранат, а после этого облил все бензином и поджег. Что было дальше с этим рвом, он не знает. Также он не в курсе, сколько в яме было расстрелянных украинцев и сколько россиян. Приказ ему, по его словам, отдал командир с позывным Гильгамеш.
Также оккупант рассказал, что "обнулением" бойцам угрожали в том числе и за общение с журналистами.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Азамата Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева, которых завербовал владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин, а президент РФ Владимир Путин в связи с этим подписал помилование. Указывается, что они находятся в России. На протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину. Он заявляет, что вагнеровцы совершают военные преступления в Украине по личному приказу Пригожина.